Мэрия Бишкека открыла первый государственный кризисный центр для поддержки женщин, пострадавших от насилия. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Кризисный центр «Аялзат» рассчитан на 60 мест, с расчетом одна мама с ее детьми. При этом, в мэрии не уточнили сколько именно детей одной мамы могут разместить в центре.

«На базе центра мы будем оказывать консультативную психологическую, правовую, а также медицинскую помощь», — сообщили в муниципалитете.

Кроме этого, в центре женщинам будут помогать с оформлением документов, сопровождать в судах и правоохранительных органах. А при поддержке международных доноров в центре будут проводить программы по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Центр будет финансироваться министерством здравоохранения и социального развития. Адрес центра не указывается из соображений безопасности», — добавили в мэрии.

По всей стране сейчас работают больше дюжины кризисных центров. В них по горячей линии могут обратиться женщины и дети за психологической, юридической помощью. В некоторых центрах можно найти временное прибежище.

В Бишкеке же действуют четыре кризисных центра, в двух из них есть убежища. Всего по всей стране насчитывается 17 таких центров. Однако все они финансируются из средств некоммерческих организаций — государственного участия в них нет.

Власти республики обещали открыть государственные кризисные центры еще в начале 2020 года, когда общественность взбудоражили смерти трех женщин от избиения мужьями.

По данным Генеральной прокуратуры в 2019 году было зафиксировано 6145 случаев семейного насилия. В более 90% случаев пострадавшие – женщины. Уже в 2020 году, только в период карантина, число случаев домашнего насилия увеличилось на 62%.