Бишкекская территориальная избирательная комиссия на заседании 22 февраля прекратила полномочия уполномоченных представителей партии «Ата-Журт» по выборам Азамата Жапарова и по финансам Толгонай Абдымажимову.

Такое решение ТИК приняла на основании письменного извещения самой партии. Таким образом, партия не примет участие на выборах в Бишкекский горкенеш, которые должны пройти 11 апреля 2021 года.

Отмечается, что на 22 февраля в числе баллотирующихся в БГК представлено 23 партии.

Партия «Ата Журт»

«Ата-Журт» пришла в парламент под руководством Камчыбека Ташиева и Ахматбека Келдибекова в 2010 году, заняв первое место. Тогда она получила 28 мест в парламенте. Келдибекова в ноябре 2013 года задержали по обвинениям в коррупции в бытность председателем Соцфонда и налоговой, а также в злоупотреблении должностным положением, когда был спикером Жогорку Кенеша. Верховный суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 10 млн сомов.

В 2015 году «Ата-Журт» объединилась с «Республикой», чтобы пройти в парламент. Объединенная партия смогла занять второе место. Однако уже во время работы в парламенте Ташиев и лидер «Республики» Омурбек Бабанов заявляли, что тандем распался.

Партия зарегистрирована в минюсте на имя Ахматбека Келдибекова.