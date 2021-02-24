18 февраля был задержан сотрудник судебно-медицинской экспертизы Араванского района Ошской области. Он подозревается в вымогательстве за предоставление заключения по факту изнасилования несовершеннолетней.

По данным МВД, в милицию обратился житель вышеуказанного района и сообщил о том, что сотрудник судебно-медицинской экспертизы, получив ранее 1100 сом, требовал дополнительно 3000 сом за предоставление заключения.

Данный факт зарегистрирован по статье «Вымогательство» в следственной службе города Ош МВД КР, начато досудебное разбирательство.

Позже сотрудники милиции сняли на видео, на котором сняли момент передачи денег судмедэкперту родственниками пострадавшей девочки.

После случившегося сотрудники милиции задержали судмедэксперта и его знакомого. В МВД отметили, что вышеуказанный сотрудник и ранее привлекался к ответственности за противозаконные действия.

Милиция не смогла сообщить, почему у представителей пострадавшей просили деньги, что это за дело и на какой стадии оно находится, сославшись на «тайну следствия».

Насилие в отношении несовершеннолетних

В 2019-году Министерство труда и социального развития (на данный момент входит в состав в Министерства здравоохранения — ред.) сообщило о 27 фактах сексуального насилия в отношении девочек 10-12 лет в результате подомового обхода.

Указанные факты нигде не были зарегистрированы. В 2020-году только в первые четыре месяца было зарегистрировано 24 факта насилия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

По данным Генеральной прокуратуры в 2019-году зарегистрировано 2 462 преступлений в отношении несовершеннолетних — 184 из них тяжкие, 36 особо тяжкие и 2 248 легкие.

Из них 222 преступлений считаются интимного характера. Генеральная прокуратура отметила рост вышеуказанных преступлений и присутсвуют основания для беспокойства.

Самое большое количество насилия сексуального характера зарегистрировано в Чуйской области — 38. На следующем месте стоит город Бишкек с 33 случаями.