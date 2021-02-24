Депутат Жогорку Кенеша Максат Сабиров на заседании парламента 24 февраля сообщил, что сложил свои депутатские полномочия. Он был членом парламентской фракции «Республика-Ата Журт».

«Я считаю правильным передать мандат молодым», — заявил Сабиров. На что спикер парламента Талант Мамытов ответил, что депутаты «уважают» его решение.

Он был в парламенте больше десяти лет — в 2010 был избран депутатом в составе партии «Республика». А в 2014-2015 годы даже возглавлял фракцию «Республика» в парламенте.

В 2015 Сабиров был переизбран, но уже как член объединенной партии «Республика-Ата Журт». И до настоящего времени был членом комитета по международным делам, обороне и безопасности.

В октябре 2019 года партия «Республика-Ата Журт» распалась. Лидер партии «Ата Журт» Камчыбек Ташиев заявил, что «он не получил результата от данного сотрудничества».

По данным издания Economist, Сабиров владеет компанией по пассажирским перевозкам «Транс-Групп» в Оше, которую 2 года не указывал в декларациях. Его компаньоны – экс-председатель совета директоров ОАО «Авиакомпания «Кыргызстан» (в настоящем «Эйр Кыргызстан») и супруга экс-гендиректора авиаперевозчика, а ныне члена совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас».