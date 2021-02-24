Певец Бек Борбиев написал на своей странице в фейсбуке пост про своего друга, экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, которого признали виновным в коррупции. Борбиев рассказал о том, как на Матраимова «давили» предыдущие президенты Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев.

«Человек №1»

Борбиев начал свой рассказ с последней беседы со своим другом Матраимовым после съезда партии «Мекеним Кыргызстан». По словам певца, он находился в списке первых 30 кандидатов в депутаты от политобъединения, но «почему-то» в этот день его оттуда «вычеркнули».

«На мой вопрос: “Почему?”, он сказал, что такое решение принял высокопоставленный человек №1 (Сооронбай Жээнбеков). Я посмеялся: “Что же такого я ему сделал?”. Он объяснил, что тот убрал меня, как “неуправляемого”», — написал Борбиев.

Тогда Борбиев поинтересовался, почему в начале списка появились те, кто по 20-30 лет «едят народ». По его словам, Матраимов сказал, что и их «человек №1 насильно заставил» добавить в список.

Борбиев отметил, что за год до этого они договаривались, что соберут в рядах «Мекеним Кыргызстана» «чистых» людей, которые будут работать во благо народа, и не будут зависеть ни от кого, так как «деньги есть».

«В общем, я понял, что мой друг выбрал другой путь и остался под давлением со стороны высокопоставленных сил. “Теперь ваше дело дрянь, на следующий же день после выборов народ поднимется, если вы справитесь с этим хоть как-то, то весной будет большое волнение, сможете ли вы ему противостоять? В любом случае, удачи”, — сказал я, пожал ему руку и вышел», — вспоминает Борбиев.

Он добавил, что теперь «понял, почему» Жээнбеков четыре раза возвращал ему документы на звание Народного артиста — заметил, что певцом «сложно управлять» и «боится» его.

*Контекст: Речь идет о парламентских выборах в октябре 2020 года. «Мекеним Кыргызстан», связанную с Матраимовыми, считали еще и провластной партией. В ней были люди, тесно связанные с Жээнбековым, к примеру, его сват Алиярбек Абжалиев. При этом у «Мекеним Кыргызстан» и партии «Биримдик», которая была связана с властью через родного брата экс-президента и депутата Асылбека Жээнбекова, был скрытый конфликт.

О связи Бека Борбиева с «Мекеним Кыргызстан» широкой общественности стало известно 19 августа 2020 года, когда он появился на том самом съезде партии. Через четыре дня после этого он выпустил песню и клип под таким же названием, как у политобъединения — «Мекеним Кыргызстан» (Моя родина — Кыргызстан). В нем несколько раз повторяется название песни, а также мелькает логотип самой партии. За преждевременную агитацию ЦИК оштрафовала певца на 7 500 сомов.

При этом Борбиев публично вступился за критикуемый проект новой Конституции, который был предложен 17 ноября 2020 года. Ему понравилась идея, когда «один человек отвечает за все своей головой», и он был готов поддержать проект, не читая его.

Борбиев на съезде «Мекеним Кыргызстана» 19 августа 2020 года

А что же Атамбаев?

По словам Борбиева, и бывший президент Алмазбек Атамбаев вмешивался в дела Матраимова — сделал его «крайним», окрестив перед народом символом коррупции и дав прозвище «Райым-миллион».

«На самом деле, я рядовой менеджер из низов, а поедатели — это они сами. Конечно, я не смогу доказать этого и сейчас, и потом, так как там, где они получали деньги, никогда не было свидетелей. Но я буду бороться до конца», — передает слова экс-таможенника Борбиев.

Певец также поведал, как однажды Матраимов заходил к Атамбаеву. Скорее всего, он имеет в виду период с 2016 по 2017 годы, когда Атамбаев еще возглавлял государство, а Матраимов был замглавы таможни.

«Он сказал: “Знаю, вы хотите меня убрать с должности. Направьте меня губернатором в Баткенскую область. Я построю 6 заводов и фабрик, микрорайон из многоэтажных домов. В каждом предприятии будет не менее 10-20 тысяч рабочих мест”. Но человек в 10 раз богаче Райыма испугался», — написал певец.

По его мнению, Атамбаеву стало бы «большим минусом», если бы Баткен развился, другие регионы остались бы с носом, а Матраимов стал бы «героем».

*Контекст: В феврале 2017 года журналисты «Азаттыка» опубликовали расследование о несоразмерном доходам госчиновника богатстве Райымбека Матраимова. Уже в ноябре того же года Сапар Исаков, бывший тогда премьер-министром, уволил Матраимова с формулировкой «несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством». Позже Атамбаев заявил, что это он попросил отстранить Матраимова, а экс-таможенник подал иск на правительство из-за «незаконного» увольнения, который был удовлетворен. Атамбаев неоднократно критиковал своего преемника Жээнбекова за дружбу с Матраимовым.

Матраимов на судебном заседании 11 февраля, на котором он признал свою вину в коррупции

«Борьба Матраимова»

Борбиев отметил «многочисленные качества» Матраимова и то, что тот не «сбежал» из страны, хотя у него были все возможности.

«Он за свое “менеджерство” выплатил государству более 2 млрд сомов. А эти номера №1 заплатили хоть копейку? Нет. Они в тюрьме ожидают, что выйдут через 2-3 года, а деньги останутся при них», — считает певец.

Он удивлен тем, что задерживают человека, который «дал сбежать» экс-премьеру Сапару Исакову, а сам остался и сотрудничает со следствием. Борбиев предположил, что правы оказались те, кто сбежал, так как их все равно задержали бы, даже если они возместят ущерб.

Певец слышал, что Матраимов распродал всю свою живность и скот, чтобы расплатиться с государством. Но он отметил, что деньги — это «грязь», главное быть здоровым.

«Заботься о себе, друг мой, и эти дни пройдут. Ты вместо возможности качаться на лодке на берегу дальнего, теплого моря выбрал свой народ и землю, ищешь справедливости. Вчера на митинге не было тех твоих друзей, ради которых ты вычеркнул нас [из списка кандидатов], наверное, были заняты», — заключил свой пост певец.

*Контекст: 19 февраля у здания ГКНБ в Бишкеке и в Кара-Суйском районе Ошской области прошли митинги в поддержку Матраимова. Демонстранты требовали отпустить экс-таможенника из СИЗО и продолжать расследование. Некоторые из них просили и вовсе освободить Матраимова, так как он «помогал» во время вспышки коронавируса летом 2020 года через фонд «Исмаил Ата», названный в честь отца Матраимовых.

Борбиев на таможне

Бек Борбиев еще в 2005 году работал в Таможенной службе на посту начальника поста «Бишкек-1», который относился к железнодорожной таможне «Северная». Но, по его словам, он не был знаком тогда с Матраимовым, так как тот работал на юге.

В расследовании журналистов Али Токтакунова и Болота Темирова «Таможенная империя Матраимова» фигурировало имя сына певца, Хан-Бото Борбиева — он занимал должность инспектора в отделе оперативного реагирования на таможне «Манас».

Тогда Борбиев выразил свое мнение по поводу расследования и сказал, что его сын устроился на работу «исключительно на конкурсной основе».

Сотрудники ГКНБ задерживают Матраимова 20 октября 2020 года

Задержание Матраимова

Райымбек Матраимов был задержан повторно 18 февраля в рамках уголовного дела по факту легализации (отмывания) преступных доходов. Сейчас он водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Ранее 11 февраля он был признан виновным по статье «Коррупция» — суд постановил выплатить его 260 тысяч сом штрафа и освободил. Также суд снял арест с его недвижимого имущества и банковских счетов.

Раимбек Матраимов — экс-зампредседателя таможенной службы, фигурант журналистского расследования OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» которое было посвящено выводу 700 млн долларов из Кыргызстана.

В Кыргызстане много лет работала коррупционная схема, которая способствовала контрабанде на территории республики. Во главе стоял бизнесмен, который фотографировался с Алмазбеком Атамбаевым и принимал участие на инаугурации экс-президента Жээнбекова Хабибулла Абдукадыр.

После смены власти 20 октября 2020 года ГКНБ впервые задержал Матраимова. По данным спецслужб, Матраимов и другие высокопоставленные чиновники с 2016 года создали коррупционную схему на таможне и работали по ней.

24 декабря глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что Раимбек Матраимов полностью оплатил причиненный ущерб государству в сумме 2 млрд сомов. 1,4 млрд из указанной суммы Матраимов перевел на специальный счет минфина, остальную сумму он выдал в виде торгового центра и 9 квартир.

Со своей стороны США ввели в «список Магнитского» Матраимова и его супругу Аманду Тургунову. Государственный департамент и Министерство финансов США объяснили это тем, что Матраимов замешан в коррупционных схемах и причастен к выводу из Кыргызстана по меньшей мере 700 млн долларов. Спустя некоторое время, Тургунова поменяла фамилию на Сулайманову.