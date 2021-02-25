В Свердловском райсуде Бишкека 25 февраля должны были рассмотреть дело писательницы Алтын Капаловой о смены данных её детям. Ранее с исковым заявлением в суд обратился Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС, который просил аннулировать смену фамилии и отчества на матчество детей Капаловой.

Однако судебное заседание перенесли на 4 марта, так как судья уехала на семинар.

«Я своей младшей дочери дала [отчество] “Аман” — это мой творческий псевдоним и это никого не волновало, потому что это мужское имя. Как только женщина дает свое имя, у кого-то что-то горит и подают в суд», — рассказала Капалова журналистам.

Сама писательница рассказала журналисту «Клоопа», что не удивлена переносу суда. Она также поблагодарила общественность за поддержку, которую ей оказали в социальных сетях.

Именно там накануне пользовательницы запустили флешмоб в поддержку Капаловой. Они меняют своё отчество на матчество на своих страничках в фейсбуке, призывая суд к справедливости.

Иск против Капаловой

Детская писательница и активистка Алтын Капалова оформила трех своих детей на свои имя и фамилию. За это 28 января Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС подал на нее иск в суд.

Кроме аннулирования смены фамилии и отчества, ГРС просит взыскать с нее госпошлину за иск в суд.

В иске на писательницу говорится, что поводом для обращения в суд стала служебная записка из организационного-коммуникационного отдела ГРС в Департамент. В ней указали на публикацию Капаловой на фейсбуке от 19 января, где она написала, что дала своим детям матчество и свою фамилию.

«В связи с данной публикацией в ГРС стали поступать запросы относительно законности присвоения отчества детям по имени матери», — написано в иске.

В Департаменте ГРС заявили, что таким образом Капалова нарушила закон «Об актах гражданского состояния». Где указано, что перемена отчества осуществляется по именам отца, усыновителя, отчима, дедушки по линии отца и матери.

Сама Капалова заявила, что решила дать своим детям матчество, потому что их биологические отцы не давали документы и «всячески пытались удержать контроль», при этом не выплачивая алименты.

«Я не нарушила закон, я нарушила патриархальные устои. И ты не можешь отбирать у меня и у моих детей базовое право на имя и фамилию. Я понимаю, что у патриархата горит жопа. Но может мы уже начнем делать шаги в сторону гендерного равенства?» — предложила Капалова.

В случае, если Свердловский райсуд удовлетворит иск Департамента ГРС, Капалова намерена обратиться с апелляцией в международные суды.