Госкомитет нацбезопасности 25 февраля официально обратился в американское посольство в Кыргызстане с просьбой помочь в поимке бывшего первого вице-премьера Аскарбека Шадиева. По данным силовиков, сейчас он скрывается на территории США.

Шадиев подозревается в отмывании преступных доходов в крупном размере, еще по трем статьям он был заочно приговорен к 13 годам заключения с конфискацией имущества.

ГКНБ просит компетентные госорганы США исполнить ранее направленные ходатайства от правоохранительных органов Кыргызстана в отношении Шадиева.

«В отношении Шадиева следственными органами ГКНБ расследуется уголовное дело по факту преступления, предусмотренного статьей 215 частью 3 пункта 2 — “Легализация преступных доходов в крупном размере» Уголовного кодекса», — написали в комитете.

Также силовики отметили, что чиновник уже объявлен в международный розыск по линии Интерпола из-за заочного приговора суда о заключении под стражу.

Дела Шадиева

Аскарбек Шадиев был депутатом четырех созывов парламента, а с 2010 по 2012 годы возглавлял министерство энергетики и промышленности. В декабре 2017 года он был назначен первым вице-премьер-министром страны.

Шадиев находится в бегах с 2018 года. В апреле 2018 года экс-депутат подал в отставку и выехал из Кыргызстана за день до возбуждения на него уголовного дела. Позже ГКНБ обвинил в этом экс-генпрокурорку Индиру Жолдубаеву.

По версии следствия, Шадиев, воспользовавшись служебным положением, присвоил $30 тысяч, выделенных на премию имени Чингиза Айтматова. Силовики считали, что Шадиев незаконно пересек границу с Таджикистаном и улетел оттуда в США.

В декабре 2018 года Шадиева приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Незаконное пересечение государственной границы».

Информагентство «АКИпресс» тогда сообщало, что общая сумма имущества, которую конфискуют у политика и его семьи превышает 1,8 млрд сомов.

Туда входили деньги с банковских счетов Шадиева и его жены Асель, машина, два частных дома в жилом комплексе «Ала-Арча», торгово-развлекательный центр «Ала-Арча», 33,33% уставного капитала «Карвен четыре сезона», 50% уставного капитала «Карвен Групп» и другое имущество.

В мае 2020 года ГКНБ начал подозревать его супругу Асель Шадиеву в легализации преступных доходов. По версии следствия, с 2010 по 2017 годы Шадиев «с целью сокрытия преступного происхождения своего имущества» придал правомерный вид доходам, оформив имущество на свою жену.

Уже в июне того же года Первомайский райсуд Бишкека признал Шадиева виновным в незаконном обогащении и приговорил его в общем к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафу в 60 тысяч сомов.

Сам Аскарбек Шадиев высказался лишь однажды о заведенных на него делах в ноябре 2018 года. Он заявил, что все три дела в его отношении были «сфабрикованы» и он не намерен возвращаться в Кыргызстан из опасений за свою жизнь и своих родственников.