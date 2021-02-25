Фотоловушки, установленные в долине Каракол в Таласской области, засняли прогуливающихся на высоте 3600 метров горных козлов и птицу улар — редкую представительницу фауны Кыргызстана. Специалисты Союза охраны природы Германии (NABU) в Кыргызстане сообщили «Клоопу», что всего в долине было установлено 6 фотоловушек на период с декабря 2020 года по февраль 2021 года.

Вам кажется, что тут только камни, а тут — птичка! Попробуйте найти её.

Птица улар. Фото: NABU Кыргызстан.

Улар, или горную индейку, в Кыргызстане называют священной птицей. Она обитает в труднодоступных и высокогорных районах — от 2000 до 4000 метров над уровнем моря.

Ну, горного козла будет найти легче!)

Горный козёл. Фото: NABU Кыргызстан. Горный козёл. Фото: NABU Кыргызстан. Ночная прогулка горных козлов. Фото: NABU Кыргызстан.

Горный козёл — редкое животное занесённое в Красную книгу Кыргызстана. Основная причина резкого снижения их численности – это браконьерство.

Долина Каракол расположена в восточной части Таласской долины, между горами Ала-Тоо, Бакайташ и Кошойташ в Таласской области. Вершины горных хребтов находятся в 1600-3000 метрах от подножия долины. Верхняя часть долины имеет форму узкого ущелья, расширяется между Орто-Тоо и Бакайташем на 10-12 км, затем расширяется к западу и достигает Таласской долины.