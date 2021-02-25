В октябрьских парламентских выборах, результаты которых были аннулированы после протестов, принимала участие и партия «Мекенчил».

На выборах она совсем немного не достигла необходимых результатов, получив 6,95 % голосов избирателей — а нужно было более 7%. В парламент партия не прошла — но по итогам октября 2020 года именно выходцы из этой партии стали занимать разные политические должности, в том числе самые влиятельные.

В результате массовых волнений после парламентских выборов в октябре 2020 года с поста президента был смещен Сооронбай Жээнбеков, а правительство под руководством Кубатбека Боронова было отправлено в отставку.

Депутаты Жогорку Кенеша утвердили в качестве премьер-министра только что освободившегося из мест лишения свободы Садыра Жапарова, одного из основателей «Мекенчил», позже на него были возложены полномочия президента.

Теперь же президент Жапаров говорит, что партия «Мекенчил» не будет участвовать в предстоящих выборах в местные кенеши, да и на парламентских выборах тоже — потому что «он принял решение», не хочет применения админресурса и наличия «партии власти».

Однако приход Жапарова к власти уже стал «счастливым билетом» для представителей партии «Мекенчил». Во время исполнения обязанностей премьер-министра и президента, и после победы на президентских выборах Жапаров назначал на разные посты своих однопартийцев.

Трое из правительства

На пост премьер-министра Жапаров был назначен 14 октября 2020 года. В состав его правительства вошли три его однопартийца — Равшанбек Сабиров, Бактыбек Аманбаев и Алымкадыр Бейшеналиев.

Равшан Сабиров В новом составе правительства Сабиров занял пост вице-премьер-министра, Аманбаев стал руководителем аппарата президента, а Бейшеналиев Министром здравоохранения. *Равшанбек Сабиров в 2011-2012гг. руководил Министерством социального развития. В 2013-году Бишкекский городской суд признал его виновным в «коррупции и выдаче разрешений при международном усыновлении» и был взят под стражу на пять лет с конфискацией имущества. Но через год был освобожден под амнистию.

Алымкадыр Бейшеналиев В правительстве нового премьер-министра Улукбека Марипова Аманбаев и Бейшеналиев остались на прежних должностях. А Равшанбека Сабирова глава государства Садыр Жапаров 6 февраля назначил своим советником.

Бактыбек Аманбаев Бактыбек Аманбаев 10 февраля сообщил о том, что его кандидатуру рассматривают на должность в посольство Кыргызстана в США. Силовые структуры

Камчыбек Ташиев Экс-глава ГКНБ Орозбек Опумбаев после парламентских выборов скрылся в неизвестном направлении и был освобожден от занимаемой должности. Жапаров после получения полномочий назначил руководителем ГКНБ своего близкого друга Камчыбек Ташиева, одного из основателей «Мекенчил».

Курманкул Зулушев Позже, 22 октября, Жапаров назначил еще одного своего однопартийца, депутата Курманкула Зулушева, генеральным прокурором. *Курманкул Зулушев в 2013 году рассматривал дело Камчыбека Ташиева, Садыра Жапарова и Таланта Мамытова о «силовом захвате власти» в качестве судьи Бишкекского городского суда. Зулушев и судья Медербек Сатыев оправдали экс-депутатов, за это президент Алмазбек Атамбаев освободил их от занимаемых должностей за «нарушение законодательства при рассмотрении дела». А 20 октября 2020 года Верховный суд полностью оправдал политиков.

Тариэль Абитов Кандидата от «Мекенчил» Тариеля Абитова с 20 октября 2020 года начали упоминать в качестве руководителя Академии МВД. Было отмечено, что Абитов носит звание полковника милиции. В открытых источниках не удалось найти информацию о его предыдущем месте работы. Аппарат президента, судья и посол в России

Нургазы Анаркулов Однопартиец Жапарова Нургазы Анаркулов 30 октября был назначен руководителем отдела информационной политики. Но Анаркулов не задержался на посту — он был задержан ГКНБ 30 января по подозрению в «вымогательстве в особо крупных размерах». По версии следствия, Анаркулов требовал деньги у одного из кандидатов на руководящий пост в государственной службе. Позже, он был отпущен под домашний арест.

Санжар Толонбаев Работавший до парламентских выборов водителем Санжарбек Толонбаев 10 декабря 2020 года был назначен руководителем президентской резиденции на юге страны. Толонбаев известен тем, что повесил в своем кабинете ковер с изображением Садыра Жапарова. Толонбаев сообщил, что ковер был соткан, пока Жапаров находился в местах лишения свободы. Спустя некоторое время после появления информации об этом ковре Садыр Жапаров предложил не вешать в государственных учреждениях фотографии или картины с его изображением.

Медет Букуев Еще один член партии «Мекенчил» Медетбек Букуев 29 января был назначен советником президента. Парламентское большинство Жогорку Кенеша 17 февраля предложило кандидатуру Болоткана Дуйшеналиева одним из членов Совета по отбору судей. Дуйшеналиев на парламентских выборах в списке партии «Мекенчил» находился на 74 позиции.

Гульнара Клара Самат 22 февраля Садыр Жапаров назначил депутатку Жогорку Кенеша Гулнару-Клару Самат (Клара Кабилова) послом Кыргызстана в России. Кабилова находилась на восьмом месте в списке «Мекенчил». Власть на местах

Сабыр Ашымбаев Во время своего премьерства Жапаров назначил своего однопартийца Сабыркула Ашимбаева полномочным представителем правительства Нарынской области.

Абсаттар Сыргабаев 19 октября так называемый «названный сын» Ташиева Абсаттар Сыргабаев был утвержден на пост полпреда Джалал-Абадской области. Сыргабаев находился в первой пятерке списка «Мекенчил» во время парламентских выборов.

Эрнис Ормоков Еще один мекенчилевец Эрнисбек Ормоков 3 декабря был назначен мэром города Джалал-Абад. 6 января текущего года Жыргалбек Шакиев стал главой Аксыйского района. Шакиев также принимал участие на парламентских выборах в составе партии «Мекенчил». Сваты президента

Турусбек Тумонбаев Издание Factcheck.kg опубликовало информацию о том, что два свата Жапарова были назначены на посты в госслужбе то время когда Садыр Жапаров исполнял обязанности президента. В государственное предприятие «Унаа» пришел Турусбек Тумонбаев, а на пост руководителя Государственного агентства по миграции был назначен Таштанбек Каймазаров.

Таштанбек Каймазаров Туменбаев является сватом родной сестры Садыра Жапарова Акат Жапаровой, а Таштанбек Каймазаров сват старшей сестры Райкул Жапаровой. Каймазаров находился в списке партии «Мекенчил» на 42 месте. Позже Жапаров подтвердил данную информацию и объяснил это тем, что назначил их на эти должности чтобы «сохранить стабильность». Борьба за «кресло» мэра Бишкека

Торохан Жунусбеков После беспорядков которые последовали за парламентскими выборами и до сегодняшнего дня в Бишкеке поменяли четыре (и.о.) мэра. Среди претендентов на это место был член партии «Мекенчил» и «профессиональный митингующий» Торокан Джунусбеков. Джунусбеков сообщил, что его кандидатуру поддерживают депутаты Бишкекского городского кенеша — но депутаты не поддержали кандидатуру Джунусбекова. Позже Джунусбеков был назначен советником руководителя «Мегаком». И.о. мэра был назначен Балбак Тулобаев, который поддерживал Садыра Жапарова, но после и он покинул эту должность — на день его сменил Эрмек Нургазиев, известный нападением на женщину. Кандидатура Нургазиева была раскритикована президентом и и.о. мэра стал Бактыбек Кудайбергенов. Кандидатура Кудайбергенова не устроила некоторых членов партии «Мекенчил» и они предложили своего кандидата — однопартийца Русланбека Тагаева. Тагаев был на девятом месте в списке партии «Мекенчил». Но Кудайбергенову удалось удержаться на занимаемой должности. Не однопартийцы, но адвокаты

Замирбек Базарбеков Позже Жапаров назначил на различные должности своих адвокатов. Один из них — Замирбек Базарбеков, стал руководителем отдела реформы и соблюдения законов в аппарате президента.