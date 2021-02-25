Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило, что с 24 февраля республика увеличивает количество международных авиарейсов. С Кыргызстаном количество регулярных рейсов вырастет до пяти в неделю.

Все рейсы по маршруту Алматы — Бишкек — Алматы будет выполнять «Эйр Астана».

«Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний», — отметили в ведомстве.

Кроме этого, Казахстан увеличил количество рейсов в Узбекистан и Украину, а также открыл рейс из Туркестана в Стамбул.

Такое решение Казахстан принял в связи с изменившейся эпидемиологической обстановкой в стране.

Ранее рейсы по маршруту Алматы — Бишкек — Алматы проводились три раза в неделю. Обязательным условием пересечение границы является наличие отрицательного теста на COVID-19.

Ограничение на въезд для кыргызстанцев

Казахстан, как и многие страны мира во время пандемии коронавируса, принял решение закрыть свои границы и ограничить международное авиасообщение в начале 2020 года.

Вопрос открытия авиасообщения между Кыргызстаном и Казахстаном решился еще 17 сентября, но количество рейсов не увеличивалось до этого времени с трех в неделю.

Сейчас, согласно категориям ограничительных мер Казахстана по авиасообщению с иностранными государствами, Кыргызстан попадает во вторую категорию.

Это значит, что прибывшие в Казахстан кыргызстанцы проходят анкетирование, также у них должен быть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус по прибытии в страну.

В случае, если у иностранца нет результатов теста на коронавирус, его поместят на двое суток в стационар для обследования на COVID-19.

Однако наземную границу пока кыргызстанцы пересекать свободно не могут.

Кто и как может сейчас пересечь наземную границу?

Наземную границу с Казахстаном кыргызстанцы могут пересекать, если у них есть близкие родственники или они едут туда на лечение.

К близким родственникам относятся жена, муж, родители и дети. Для выезда на лечение нужна справка из медучреждения в Казахстане.

В качестве доказательства родства на границе нужно показать справку о заключении брака. В случае поездки к родителям, дети должны показать копию паспорта родителей, живущих в Казахстане.

Кыргызстанцы могут въехать в Казахстан и для получения виз третьих государств в представительствах, расположенных в Нур-Султане и Алматы. В этом случае им нужно будет обратиться заранее с заявкой в МИД, вопрос о въезде будет рассмотрен за 5-10 дней.

Во всех случаях для въезда в Казахстан кыргызстанцам нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный не позднее 72 часов до пересечения границы.