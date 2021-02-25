Турецкая компания «Gata Havayollari ve Tasimacilik» опубликовала в ряде СМИ открытое письмо, где заявила, что не согласна с обвинениями кыргызских органов в свой адрес. ГКНБ, а затем Управление внутренних дел на транспорте МВД и Генпрокуратура заявили, что компания якобы была замешана в коррупционной схеме в аэропорту «Манас» и незаконно получала скидки.

«Gata Havayollari ve Tasimacilik» не согласна с обвинениями и надеется на «объективное следствие», а также на то, что слова президента Садыра Жапарова о защите инвесторов и его Указ «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов» воплотятся в дело.

Иначе компания может уйти из страны окончательно, а другие иностранные авиакомпании и авиапредприятия из Турции, России и иных стран могут не захотеть работать с «Манасом» и с Кыргызстаном.

Что говорят инвесторы?

«Gata Havayollari ve Tasimacilik» работает в аэропорту с 2016 года — тогда она заключила договоры с ОАО «Международный аэропорт «Манас» (ОАО «МАМ») и с ЗАО «Компания Манас Менеджмент». Они касались услуг грузоперевозок и наземного обслуживания.

Кыргызская сторона, по словам турецких инвесторов, сразу предоставила скидки на обслуживание, что в мире является «нормальной обычной практикой». Условия партнерства обе стороны устраивали, и в 2018 году во время визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана ОАО «МАМ» и «Gata Havayollari ve Tasimacilik» подписали меморандум о сотрудничестве на $50 млн.

На эти деньги планировалось создать транзитный почтово-курьерский терминал на территории аэропорта, улучшить условия в авиахабе и развивать «дочку» ОАО «МАМ» — ОсОО «Эйр Кей Джи». В частности, запустить для нее новые направления полетов и купить несколько самолетов.

Но уже в 2019 году «Gata Havayollari ve Tasimacilik» в ГКНБ обвинили в нанесении ущерба государству через коррупционную схему. Во время досудебного производства «со стороны ГКНБ не было найдено никаких доказательств ущерба в аэропорту “Манас”».

«Первое досудебное производство было начато ГКНБ еще осенью 2019 года. Было получено постановление о разрешении выемки Су-Сд-6140/19 БЗ от 12 ноября 2019 года в офисе нашего представительства. Мы шли навстречу производимым следственным действиям, предоставляя запрашиваемые документы, данные договоров и иную информацию», — говорится в заявлении компании.

В 2020 году после октябрьских событий «Gata Havayollari ve Tasimacilik» снова заинтересовались кыргызские органы — УВДТ МВД совместно с прокуратурой начало досудебное производство по факту создания коррупционной схемы в «Манасе».

С ее помощью по версии следствия «иностранная компания получала льготы на грузовое обслуживание международных рейсов», за это время по делу были арестованы несколько экс-высокопоставленных чиновников ОАО «Международный аэропорт «Манас» и ЗАО «Компания Манас Менеджмент».

С началом досудебного производства в ноябре турецкая компания приостановила свой инвестпроект на $50 млн. Кроме того, она вынуждена была перенаправить около 70% рейсов, которые обслуживались в «Манасе», в соседние страны, потому что там «даже без предоставленных скидок тарифы на обслуживание дешевле, чем в аэропорту “Манас”».

По словам инвесторов, происходящее досудебное производство «необоснованно». Такие же льготы на услуги ОАО «Международный аэропорт «Манас» и ЗАО «Компания Манас Менеджмент» есть у других компаний и авиакомпаний, но почему-то их в соучастии коррупции не обвиняют и следствия против них не ведут. Есть вопросы и к производству дела.

«Мы бы хотели уточнить у правоохранительных органов, на каких фактах основано уголовное преследование, о каком ущербе может идти речь, если оплата производилась только со стороны компании в ОАО “МАМ”. Также вызывает большой вопрос, кем и как была установлена сумма ущерба, которая фигурирует в настоящее время в рамках проводимой досудебной проверки», — говорится в документе.

Сотрудничество было успешным: с 2016 года до 2020 года только в ОАО «МАМ» за услуги наземного обслуживания компания перечислила $40 млн, а «Компания Манас Менеджмент» получила около 230 млн сомов.

*Кроме того, во время пандемии летом 2020 года компания предоставила Кыргызстану гумпомощь в виде медицинских препаратов и оборудования.

«К нашему большому сожалению, ситуация, которая в настоящее время происходит вокруг нашей компании, наоборот, направлена на отток инвестиций из Кыргызстана. Кроме того, наша ситуация заставляет другие иностранные авиакомпании и авиапредприятия из Турции, России, задуматься над полетами в аэропорт «Манас», ведь каждая из них может быть безосновательно обвинена в соучастии в коррупции», — опасаются в компании.

Иностранный инвестор надеется на «объективное следствие», готов содействовать всем органам республики и предлагает «провести международную экспертизу по поводу предоставления скидок и якобы понесенного ущерба».

Что говорят госорганы Кыргызстана?

Пока Генпрокуратура не прокомментировала это обращение инвесторов. Нет пока реакции на него и со стороны аппарата президента.

Однако известно, что в начале февраля бывшего председателя правления ОАО «Международный аэропорт “Манас”» Эмира Чукуева арестовали. Как сообщила Генпрокуратура, его подозревали в коррупции при предоставлении льгот на перевозку турецкой компании.

По данным следствия, Чукуев, будучи главой аэропорта «Манас» с 2015 по 2018 годы, незаконно предоставил льготы на международные перевозки турецкой фирме «Gata Havayollari ve Tasimacilik». Вследствие этого государству нанесен ущерб в особо крупном размере.

Ленинский районный суд Бишкека 8 февраля решил содержать Чукуева под стражей в СИЗО-1 до 6 апреля 2021 года. Ранее генпрокуратура сообщила, что по этому делу также проходит бывший мэр столицы Албек Ибраимов, который также возглавлял совет директоров ОАО «МАМ», и еще несколько чиновников.

По данным надзорного органа, из-за предоставленных льгот с июня 2016 года по ноябрь 2020 года госказне был нанесен ущерб в $12 млн или 893 млн сомов.

По этому делу уже был ранее задержан экс-глава ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков. Также правоохранители рассматривают вопрос о привлечении к ответственности Албека Ибраимова, сотрудников Международного аэропорта «Манас», ответственных лиц ФУГИ и Госантимонополии.