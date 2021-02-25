Фото: Пресс-служба мэрии

Пресс-служба мэрии города Бишкек 25 февраля сообщила о том, что новый детский сад готов принимать детей в своих стенах. Его построили на месте сгоревшего здания налоговой службы по улице имени Тыныстанова. Однако пока он закрыт для посещения из-за эпидситуации в столице.

Новой дошкольной организации присвоен № 11. Ее площадь составляет 1 216 кв метров. В детском саду предусмотрены четыре групповые ячейки с общей вместимостью 100 детей: две младшие группы, средняя и старшая группы.

«Детский сад обеспечен всем необходимым для плодотворного обучения малышей. Предусмотрены игровые и спальные комнаты для малышей, залы для музыкальных и спортивных занятий, санузлы. В цокольном этаже расположены прачечная, кладовая и технические помещения», — сообщает мэрия.

По ее данным, на строительство детсада из городского бюджета была выделено около 35 млн сомов. При этом, экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов подписал распоряжение о его возведении еще летом 2019 года.

«Мы надеемся и верим, что совсем скоро эпидемиологическая ситуация позволит открыть садики для детворы», — пишет мэрия.

Ранее на месте детского сада находилось Управление налоговой службы по Первомайскому району. Оно, наряду с другими госучреждениями, сгорело во время революции 7 апреля 2010 года.

Столичные власти планируют построить вместо сгоревшей тогда же генпрокуратуры новое здание для Бишкекского горкенеша. Ранее мэрия обещала разбить там сквер.