Вице-премьер министр и министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков 24 февраля представил коллективу министерства восемь новых заместителей.

Фото: министерство экономики и финансов Фото: министерство экономики и финансов

Первыми замминистрами стали экс-глава минфина Кыялбек Мукашев и бывший завотделом политики стратегического развития, экономики и финансов Аппарата президента Данияр Иманалиев.

Заместителями министра экономики также назначены:

Бекболот Алиев — с 2016 по 2020 год был зампредседателя ФУГИ, а с февраля 2020 года был замминистра экономики;

Султан Ахматов — ранее уже занимал эту должность. Его назначили 23 июля 2019 года;

Эльдар Алишеров — до этого назначения уже был на этой должности. Его назначили замминистра экономики 24 октября 2019 года;

Мирланбек Байгончоков — с ноября 2020 года был замминистра финансов;

Сейит Рысалиев — был членом правления ОАО «Финансовая компания кредитных союзов»;

Айдин Шаршеев — до этого занимал должность статс-секретаря минэкономики.

А директором центрального казначейства назначен Садырбек Нарманбетов.

Новая структура правительства

В начале февраля этого года парламент утвердил нового премьер-министра и предложенную им новую структуру правительства. Реформировать имеющуюся структуру начали с целью оптимизации и сокращения расходов на их содержание. Однако, позже стало известно, что сокращать штат ведомств не будут.

Так согласно новой структуре правительства некоторые министерства были объединены. Самые крупные изменения произошли в Министерстве экономики и финансов и в Минсельхозе.

Что изменилось в Минэкономе?

Два больших министерства, минэкономики и минфин объединили в министерство экономики и финансов. Кроме этого, в подчинение нового министерства перешли 12 ведомств — Госагентство антимонопольного регулирования, налоговая и таможенная службы, а также служба регулирования и надзора за финансовым рынком.

Кроме этого, служба интеллектуальной собственности и инноваций, служба финансовой разведки, Агентство по продвижению и защите инвестиций, Фонд по управлению государственным имуществом и финпол также перешли во введение министерства экономики и финансов.

Функции в сфере туризма, которые ранее были в минкультуры также передали минэконому. Штат работников и финансы туризма также передадут в министерство экономики и финансов.

По данным kaktus.media, в новом министерстве сейчас работают около 6 тысяч госслужащих, что составляет треть всех госслужащих Кыргызстана.