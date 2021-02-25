Россия выделит Кыргызстану 623,4 млн рублей на создание системы маркировки товаров на безвозмездной основе.

Межправительственное соглашение о реализации проекта 24 февраля подписали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и вице-премьер, министр финансов и экономики Кыргызстана Улукбек Кармышаков.

«У нас эта система работает достаточно успешно, за счет того, что мы внедрили ее в отношении широкого спектра отраслей. Это означает дополнительные поступления налогов в бюджет, «чистоту» рынка и возможность для добросовестных производителей выходить со своей продукцией на рынок, не боясь конкуренции теневого сегмента», — заявил Мантуров.

Срок создания системы маркировки товаров — 18 месяцев.

Техническую помощь в реализации проекта в апреле 2019 года запросил уже бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Тогда правительство России дало поручения Минпромторгу России и Минфину России проработать вопрос оказания такой поддержки.

Распоряжение правительства о запуске проекта было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте кабмина 16 декабря 2020 года.

«Выделить Минпромторгу России на финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по оказанию Россией безвозмездной технической помощи Кыргызстану в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызстане, бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере до 623 млн 402 тысяч рублей», – написано в распоряжении.

Тогда сообщалось, что в 2021 году Кыргызстану направят до 316 млн 253 тысяч рублей, в 2022 году – до 307 млн 149 тыс. рублей.

Кроме того, Россия создает для Кыргызстана цифровую платформу, средства на это также будут выделены из российского бюджета.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в сентябре заявлял, что Россия продолжит расширять список подлежащей обязательной маркировке продукции. Для этого необходимо формировать контур маркировки товаров в рамках ЕАЭС.

Помимо Кыргызстана схожие системы прослеживаемости товаров создают Армения, Белоруссия и Казахстан.

Экономические отношения между Россией и Кыргызстаном накануне обсудили главы государств Владимир Путин и Садыр Жапаров, который прибыл с визитом в страну.

По словам президента Кыргызстана, его первый визит в качестве главы государства в Россию доказывает уровень отношений между странами.

«Мы намерены продолжить сотрудничество с Евразэс, СНГ, ОДКБ и ШОС. Это является приоритетом внешнеполитического и экономического курса нашей страны», — сказал Жапаров.

Финподдержка России

В ноябре 2020 года в правительстве сообщили, что Россия поэтапно возобновит финансовую помощь Кыргызстану.

По данным российского издания РБК, в последний раз о публичной финансовой помощи Кыргызстану сообщалось в 2019 году – Россия тогда безвозмездно выделила 30 млн долларов. С февраля 2018 году Кыргызстану были списаны долги на сумму более 700 млн долларов, набранные с 2005 года. С 2012 года Москва предоставила Бишкеку безвозмездные гранты на сумму более 250 млн долларов.

Россия приостановила финподдержку в середине октября из-за политического кризиса, сложившегося в Кыргызстане после парламентских выборов 4 октября.

После отставки предыдущего президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль «очень внимательно» отслеживает происходящее в Кыргызстане.

Он подчеркнул, что российские власти хотят, чтобы ситуация в Кыргызстане «как можно скорее успокоилась» и развивалась дальше исключительно в конституционном русле «без каких-либо деструктивных» действий с любой стороны.