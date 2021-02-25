Президент Кыргызстана Садыра Жапаров 22 февраля провел телефонный разговор с председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином.

Тогда пресс-служба президента сообщила, что Си Цзиньпин поздравил Жапарова со вступлением в должность и пригласил посетить Китай. При этом других подробностей разговора опубликовано не было.

Китайское информационное агентство «Синьхуа» через несколько дней опубликовало подробности разговора Жапарова с Си Цзиньпином.

По их информации, главы государств во время разговора обсудили взаимную поддержку и совместную реализацию проекта «Один пояс один путь».

Вместе с этим председатель КНР отметил, что поддерживает выбранный Кыргызстаном путь развития и правительство страны «в защите независимости, суверенитета и безопасности».

«Китайская сторона готова работать с кыргызской, чтобы следовать общей тенденции развития связей и выводить на новый уровень китайско-кыргызские отношения», — передает слова Си Цзиньпина агентство «Синьхуа».

Кроме этого, Си Цзиньпин отметил, что поддерживает китайские компании, которые инвестируют в бизнес на территории Кыргызстана. Он также поддерживает экспорт сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Китай.

«Китайская сторона выражает готовность предоставить поддержку Кыргызстану в борьбе с пандемией COVID-19 и углублять сотрудничество в том числе по вакцинам», — сообщает Синьхуа.

Президент Жапаров во время разговора поблагодарил Китай за уже оказанную помощь в борьбе с пандемией. Жапаров также добавил, что Китай для Кыргызстана — хороший друг и партнер, «на которого всегда можно положиться».

«Кыргызская сторона решительно поддерживает позицию китайской стороны по вопросам, касающимся Сянгана, Синьцзяна, Тайваня и других основных интересов Китая, и твердо придерживается принципа одного Китая», — приводит слова Жапарова Синьхуа.

Контекст: Сянган (он же Гонконг) — это специальный административный район Китая, где действуют определенные законы, которые не распространяются на остальной Китай. Официальное правительство Китая уже давно хочет установить более жесткий контроль над этим округом.

Именно в Гонконге в 2019 году произошли протесты граждан против вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая.

Жесткие меры контроля Китай уже ввел в другом автономном округе — Синьцзяне, где по всему округу журналисты зарубежных изданий и правозащитники нашли массовые «лагеря перевоспитания». Там, по данным журналистов и правозащитников, людей с мусульманскими взглядами держат вне воли. Чаще всего появляются сообщения о нарушении прав этнических уйгуров.

США уже успело назвать массовые «лагеря перевоспитания» в Китае — геноцидом мусульманского населения, проживающего в Синьцзяне. Однако власти страны опровергают геноцид.

Тайвань для правительства Китая также является острым политическим вопросом. Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, а Тайвань настаивает на том, что он независим. Там есть собственная конституция, армия и избранное правительство.

О том, что Тайвань это часть Китая высказывался и прошлый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков будучи главой государства на встрече с Си Цзиньпином в Бишкеке в 2019 году.

«Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики – единственно законное правительство, представляющее весь Китай», — сказал тогда он.

Председатель КНР был одним из первых лидеров стран, который поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах. При этом Си Цзиньпин направил свои поздравления 12 января, еще до официального оглашения Центризбиркомом результатов выборов президента Кыргызстана.