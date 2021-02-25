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Акыл Кемелов

Центральная избирательная комиссия вручила депутатский мандат Акылу Кемелову из фракции «Республика — Ата Журт». Он пришёл в парламент вместо своего однопартийца Максата Сабирова, который накануне сдал свой мандат. Тогда Сабиров заявил, что считает «правильным передать мандат молодым».

Акыл Кемелов является трехкратным чемпионом Кыргызстана по кулатуу и мастером спорта. А в 2016 году он стал президентом федерации «Кулатуу эртаймаш WEF» по Иссык-Кульской области. Кроме этого он называет себя общественным деятелем и меценатом.

«Ата-Журт» пришла в парламент под руководством Камчыбека Ташиева и Ахматбека Келдибекова в 2010 году, заняв первое место.

В 2015 году «Ата-Журт» объединилась с «Республикой», чтобы пройти в парламент. Объединенная партия смогла занять второе место. Однако в октябре 2019 года партия «Республика-Ата Журт» распалась. Лидер партии «Ата Журт» Камчыбек Ташиев заявил, что «он не получил результата от данного сотрудничества».

Шестой созыв парламента из-за октябрьских событий, которые привели к смене власти в стране и отмене итогов прошедших парламентских выборов, продлил свой срок работы, что «не допустить вакуума во власти».

Согласно Конституции Кыргызстана, «Жогорку Кенеш состоит из 120 депутатов, избираемых сроком на 5 лет по пропорциональной системе». Но его полномочия прекращаются «со дня первого заседания нового созыва Жогорку Кенеша». Сейчас точные даты проведения новых парламентских выборов ещё не назначены.

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