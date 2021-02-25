Руководительницу интернет-издания «Кабарлар» Умут Мукамбетову отпустили под домашний арест до 23 апреля 2021 года. Такую меру пресечения для нее 24 февраля избрал Первомайский райсуд Бишкека. Мукамбетову задержали силовики по подозрению в вымогательстве.

По данным пресс-службы Первомайского суда, домашний арест был назначен, так как Мукамбетова подозревается в совершении «менее тяжкого преступления».

«Кроме того, личность ее установлена, имеет постоянное место жительство, семью, четверых детей, ранее не судима. В этой связи, оснований полагать, что подозреваемая скроется от органа, осуществляющего досудебное производство, или суда, не имеются», — пишет пресс-служба.

Сотрудники ГКНБ задержали главу «Кабарлар» 22 февраля. Пресс-служба комитета сообщила, что Мукамбетову арестовали с поличным при получении 84 тысяч сомов. Ее водворили в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

По данным силовиков, она «вымогала» эти деньги у мужчины за удаление видео, на котором патрульные милиционеры привлекали его к ответственности за вождение в алкогольном опьянении.

Позже тем же днем информагентство «Кабарлар» заявило, что это была «целенаправленная подстава», чтобы очернить его репутацию. Журналисты сообщили, что за две недели до событий сайт агентства подвергался хакерской атаке, а редакция требованиям от неизвестных лиц не писать негативные материалы в адрес некоторых политиков.

В «Кабарлар» утверждают, что гражданин по имени Аскар попросил Мукамбетову организовать пресс-конференцию, чтобы объяснить журналистам ситуацию со своим задержанием. В «Кабарлар» отметили, что видео с задержанием этого мужчины опубликовал новостной сайт «oppa_kg», и дальнейшее его распространение не зависело от самого издания.

По данным информагентства, Мукамбетова согласилась помочь ему, так как знала его лично, а мужчина пообещал ей предоставить 20 тысяч сомов на расходы по организации пресс-конференции в гостинице «Жаннат».