Национальный банк Кыргызстана (НБКР) 24 февраля сообщил, что на мировых продовольственных рынках продолжается рост цен. НБКР прогнозирует, что рост потребительских цен в Кыргызстане в ближайшем периоде сохранится.

В НБКР пояснили, что снизились объемы в международной торговле, при этом сохраняется неоднозначная ситуация на товарно-сырьевых рынках.

Это все приводит к повышению цен на мировом рынке, а затем к росту цен на продукты в Кыргызстане.

«Ожидается постепенное восстановление экономик стран-торговых партнеров, что будет способствовать увеличению экономической активности в Кыргызстане. Вместе с тем, повышение цен на мировых товарно-сырьевых рынках определяет сохранение повышения потребительских цен в Кыргызстане в ближайшем периоде», — сообщили в Нацбанке.

По данным НБКР, годовая инфляция на 12 февраля составила 10,2%, а формирование фактической инфляции произошло за счет роста цен по основным компонентам продовольственных товаров — преимущественно импортных.

«Плановое повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию в первом квартале 2021 года вносит дополнительный вклад в общий уровень роста цен в течение года», — пояснили в Нацбанке.

По прогнозам НКБР ожидается, что, после некоторого ускорения, к середине года инфляция постепенно стабилизируется, и к концу года сложится в пределах однозначных значений.

Рост цен на продукты

О повышениях стоимости продуктов в Нацстаткоме сообщают уже не первый месяц. Так, 22 февраля в Нацстаткоме сообщили, что в январе 2021 года в сравнении с январем 2020 года цены на продукты в среднем выросли на 18,5%.

Больше всего выросли цены на растительные масла (54,6%), картофель (46,3%), яйца (35,4%), сахар — на (33,1%) и на мясо — на (27,5%).

Кроме этого, в статистическом комитете рассказали, что реальные доходы кыргызстанцев за январь-сентябрь 2020 года снизились на 5%. Снижение реальных доходов — это следствие роста цен на продукты и другие товары.

Пока правительство не приняло кардинальных мер по удержанию или снижению цен на продукты. Одним из способов для поддержки граждан это сельскохозяйственные ярмарки, которые проходят по всей стране каждые выходные. На таких ярмарках как правило цены ниже по сравнению с рынками и супермаркетами.

Экономический кризис в Кыргызстане

С началом пандемии COVID-19 в Кыргызстане и введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в марте 2020 года экономика страны погрузилась в кризис.

Экономическая ситуация усугубилась еще больше из-за политического кризиса, начавшегося в октябре 2020 года после парламентских выборов. Тогда на фоне беспорядков и смены власти сразу несколько стран и международных финансовых институтов приостановили свою донорскую помощь, которая предполагалась для поддержки экономики и борьбы с COVID-19.

Вместе с этим с октября прошлого года по всему миру наблюдается продолжающийся рост курса доллара и евро. Нацбанк пытается справиться с последствиями при помощи валютных интервенций, продав рекордные $42,4 млн за один день только в октябре.

В итоге в 2020 году дефицит бюджета составил 29,8 млрд сомов, а дефицит бюджета в 2021 году планируется в 7 млрд сомов.