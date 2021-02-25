Эльнура Алканова, сторонница экс-заместителя председателя таможни Райымбека Матраимова, которого недавно признали виновным в коррупции, выступила на шоу «Вечер трудного дня» на канале TV1.

В начале беседы ведущая передачи Оксана Крюкова спросила у Алкановой, как бы та сама себя назвала – журналистка или сторонница Матраимова? Алканова ответила, что, на сегодня она его сторонница.

Рассказываем, что еще рассказала о Матраимове бывшая журналистка.

Партия «Мекеним Кыргызстан»

Далее разговор журналистки Оксаны Крюковой с Алкановой начал развиваться относительно того, что сейчас происходит с партией «Мекеним Кыргызстан». По словам Алкановой, партия сейчас декларативно существует, отдельные члены партии проводят встречи и собираются провести съезд, чтобы определить свои дальнейшие действия.

Она также пояснила, что пока съезд не был проведен, так как его должны инициировать члены политсовета. По ее словам, с некоторыми из них не удается связаться, другие уже «разошлись по другим командам».

Ведущая попросила Алканову уточнить, не связан ли перерыв в деятельности партии с арестом негласного лидера партии Райымбека Матраимова.

Бывшая журналистка ответила, что изначально партия не принадлежала Матраимову, но есть «частичка правды» в том, что в политобъединение вошла его основная команда во главе со старшим братом — депутатом парламента Искендером Матраимовым.

«Мы все приняли решение, что войдем в эту партию, и в этой части все абсолютно правы – мы всем составом вошли в эту партию», – сказала она.

По ее словам, члены партии и политсовета предлагали вступить в «Мекеним Кыргызстан» и самому Райымбеку Матраимову.

«Мы не хотели, чтобы такие слова велись, что на самом деле он из тени управляет, но он особо и не управлял ничем. Мы хотели, чтобы он вместе с нами вошел, потому что когда у тебя лидер один человек, а когда ты идешь в партию, у тебя лидеры другие – это всегда подставные, так сказать… Новые лидеры появляются, новые главари, у них другое видение, и, как правило, это приводит к конфликтам», – сказала Эльнура Алканова.

«Способный» Матраимов

По ее мнению, ситуация вокруг Матраимова усугубилась, потому что он «прятался и боялся выходить на публику».

«Я думала, если он выйдет на публику и начнет отвечать на вопросы, он смог бы вообще разрядить ситуацию вокруг себя», – отметила сторонница Матраимова.

Она заявила, что 5 октября в жизни Матраимова произошло большое потрясение, после которого он изменился, признал вину по делу о коррупции и пошел на сделку со следствием. Алканова также рассказала, что его команда была против такого решения.

«Мы понимаем, что где-то он действительно что-то нарушал. Не бывает такого, что ты в коррумпированной таможне, и ты один можешь быть чистым, а остальные – коррумпированными. Но проблема заключалась в другом: сделал одно, но ему на шею повесили все, даже то, что он не делал», – сказала она.

По ее словам, с его «умом, хитростью и умением договариваться» Матраимов мог бы делать «системные вещи», у него есть «способности менять что-то». Алканова заявила, что на уровне таможни он предпринимал вещи, которые должны были делать министерства.

«Надо было находить инвесторов, строить рынок реэкспорта, бороться с Казахстаном. Этого власть не делала, и он, не имея админресурса, смог это сделать – он построил очень большую сеть потоков через Кыргызстан. За что он сейчас и расплачивается, за то, что он на голову стал выше, чем другие, даже бывшие президенты», – отметила Алканова.

По ее мнению, бывшие президенты тоже должны признать себя виновными, так как получали деньги со взяток на таможне.

«Если брали взятку на таможне – пусть признаются. Вот он [Матраимов] признался, пусть и экс-президенты теперь признаются, что, на самом деле, большая часть этих взяток была доходом президентов. Они должны это признать», – сказала она.

При этом сторонница Матраимова заявила, что нужно не сажать всех в тюрьму, а менять сложившуюся систему.

Линия защиты Матраимова

Она отметила, что Райымбек Матраимов не сбежал, «как Сапар Исаков» и другие политики, не вернувшие украденные средства в казну государства.

Ведущая попросила Алканову прокомментировать большое количество недвижимости в собственности Матраимова, которое тот передал в казну государства.

«Я не думаю, что на взятках можно так разбогатеть. Я думаю, что кроме мелких взяток было большое сотрудничество», – сказала она.

Она заявила, что все сделки с инвесторами и создание рынка реэкспорта проходило в частном порядке, поэтому Матраимов «у своего народа не воровал».

По словам Алкановой, она может не знать «все темы», так как познакомилась с Матраимовым после того, как он покинул должность замглавы таможни, и когда ее контрраследование к материалу «Азаттыка» расценили как защиту Матраимова.

Она сказала, что после выявления несостыковок в материалах журналистов-расследователей, сама позвонила Матраимову и предложила помощь.

Алканова считает, что журналисты применяют манипулятивные методы и используют обвинительные заголовки в расследованиях про Матраимова. Сторонница экс-таможенника назвала это «информационной кампанией, нацеленной на весь регион».

Бывшая журналистка отметила, что на сознание граждан, которые призывают посадить Матраимова, повлияли не столько факты из журналистского расследования, сколько атрибуты роскошного образа жизни членов семьи Матраимовых – дорогая недвижимость, одежда люксовых брендов и отдых на курортах.

Сторонница Матраимова заявила, что дело Матраимова стало политическим. По ее мнению, в рамках закона он уже понес ответственность, выплатил ущерб и должен был быть отпущен, но его продолжают держать под стражей из-за волны негатива.

«Он уже начал чувствовать себя так, как будто он действительно $700 млн выводил, понимаете, как психология играет? Лучше, чтобы он с чистого листа все начал», – сказала она.

По словам Алкановой, Райымбек Матраимов принял правильное решение – сел, чтобы не допустить нестабильности в стране.

По ее словам, Матраимов до сих пор не выступил публично и не дал интервью, в котором раскрыл бы свои настоящие источники дохода, так как не доверяет журналистам и медиа.

«90% журналистов Кыргызстана, а может и больше, просили у него [Матраимова] деньги. Хорошим методом – предлагая свои коммерческие предложения, нативную рекламу в информагентствах и СМИ, либо путем шантажа и вымогательства», – сказала Алканова.

«Цена вопроса – парламент»

На вопрос зрителя о том, платит ли ей Искендер Матраимов за работу по обелению его брата, Алканова ответила, что не взяла бы денег, даже если бы ей их предложили, так как всегда работает на добровольных началах.

«Я не занималась в рамках благотворительности своей работой. Первая причина и мотивация – чтобы я показала, что журналист Али [Токтакунов] занимался манипуляцией. Потом за мою инициативу консультировать его и помогать… […] Конечно, он хотел меня отблагодарить, потому что я работала днем и ночью, болела и действительно хотела, чтобы была справедливость», – сказала она.

По словам Алкановой, Райымбек Матраимов спрашивал, как он может отблагодарить ее – «ценой вопроса был парламент».

«Я хотела попасть в парламент, у меня были политические амбиции, потому что я была отрезана от журналистики, я не могла обратно вернуться, потому что там просто меня не любят, я не могу вернуться, мне нужно было дальше идти. Я говорю – я хочу идти в политику, помогите мне. Он мне сказал: “Выдвигайся из Кара-Суу, я свой электорат передам тебе, и постараюсь, чтобы ты была впереди в списке, проходи в парламент”», – рассказала она.

Она отметила, что этим Матраимов расплатился с ней за помощь, и теперь они «ничего друг другу не должны».

Ведущая Оксана Крюкова спросила у Алкановой, что она думает о людях, выходящих на акции протеста против коррупции. Бывшая журналистка ответила, что не может оппонировать им, так как выходить против коррупции правильно, «но несправедливо, когда они выходят только с изображением Матраимова».

«У вас в сознании, что он коррупционер, что только он украл ваши деньги, но на самом деле крадут президенты. Он не мог менять правила игры и таможенную систему, он не был министром. Чьи бы плакаты они не выносили, это не поможет, пока во власть не придут вот эти незапятнанные люди. Это должно быть в сознании и ценностях, у нового поколения другие ценности, они учатся жить без денег», – сказала она.

Защитники Матраимова

Не только Алканова использует подобные аргументы в защиту Матраимова. Певец Бек Борбиев, который назвался другом экс-таможенника, недавно заявил, что Матраимов не «сбежал» из страны, хотя у него были все возможности.

«Он за свое “менеджерство” выплатил государству более 2 млрд сомов. А эти номера №1 заплатили хоть копейку? Нет. Они в тюрьме ожидают, что выйдут через два-три года, а деньги останутся при них», — считает певец.

Также на «7 канале» накануне вышла передача под названием: «Нужно ли задерживать Райыма Матраимова?», на которую не пригласили ни одного оппонента экс-таможенника.

Одним из гостей эфира был адвокат Токторбек Ашыркул уулу. Он заявил, что раньше общественное мнение о Матраимове было другим, но изменилось из-за показательных задержания, суда, выплаты компенсации государству. Он заявил, что признание вины Матраимовым — «только слова». Он также заявил, что нет документальных фактов того, что у Матраимова есть имущество за границей.

Еще одним гостем программы стал журналист Семетей Талас уулу. Он заявил, что если Райым Матраимов нанес урон государству, то почему тогда не проверят Кубанычбека Кулматова, который был председателем таможни?

В ходе программы журналист Семетей Талас уулу поднял тему о коррупции на таможенных постах и заявил, что пока никто точно не раскрыл ее масштабы. Гости сошлись во мнении, что Матраимов — «не единственный коррупционер» в Кыргызстане и нужно привлечь к ответственности бывших президентов, которые стояли во главе всего.

Кто такой Матраимов?

Райымбек Матраимов более двух лет — с 2015 по 2017 годы — занимал должность заместителя главы кыргызской таможни. Однако в структуре таможни он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного (и незаконного) обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

11 февраля состоялось судебное заседание, где Матраимова признали виновным в коррупции. Однако суд приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов, а затем отпустил, сняв арест с его счетов. Суд вынес такое решение, потому что Матраимов пошел на сделку со следствием и выплатил ущерб государство в 2 млрд сомов — 1,4 млрд сомов в виде денег, а 600 млн недвижимостью.

18 февраля Матраимова задержали уже по новому делу о незаконном отмывании преступных доходов. Его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Клан Матраимовых оказал большое влияние на кыргызскую политику — его старший брат Искендер Матраимов депутат парламента. Партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с Матраимовыми и властями победила на выборах в парламент 4 октября 2020 года.

Однако результаты выборов были отменены после того, как недовольные граждане захватили Белый дом в Бишкеке. Основной причиной митингов стал использованный административный ресурс на выборах, а также подкуп голосов избирателей и фальсификации. Чаще всего в подкупе голосов обвиняли именно «Мекеним Кыргызстан».