Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова рассказала «Азаттыку» в передаче «Перекресток» о том, какие процедуры должны были быть соблюдены при принятии новой Конституции и почему их несоблюдение приведет к хаосу. «Клооп» подготовил краткий пересказ интервью с эксперткой.

О важности соблюдения процедур

По словам Джакуповой, изменение Конституции повлечет за собой внесение изменений во все нормативные документы, так как они должны соответствовать основному закону страны. Следовательно, «все процедуры должны быть тщательно прописаны и неукоснительно соблюдены, потому что Конституция затрагивает права каждого гражданина».

«Процедуры и процессуальные нормы — это инструмент дополнительной защиты для того, чтобы правила, прописанные в законе соблюдались. Здесь нарушения недопустимы», — заключила Джакупова.

Чолпон Джакупова рассказала, какие процедуры по закону должны быть соблюдены при принятии новой Конституции.

«Референдум по изменению Конституции должны инициировать две трети депутатов, и внести его в Жогорку Кенеш. Затем документ должен быть вывешен на сайте парламента для общественного обсуждения. Спустя месяц, все предложения должны быть собраны, а также подготовлена справка-обоснование и все вместе направлено на имя спикера. Спикер отдает документ на регистрацию и раздает по комитетам», — сообщила она.

После этого, по словам директора «Адилета», начинается обработка документа. В профильных комитетах документ должен быть обсужден три раза. Перерывы между обсуждениями должны быть не менее 10 дней и не более 30 дней.

Соблюдаются ли процедуры с нынешним проектом Конституции?

По словам Джакуповой, проект Конституции, который был предложен 80 депутатами в ноябре и тот, который они принимают сейчас, сильно разнятся.

«У Конституционного совещания, которое собрали депутаты, нет права законодательной инициативы. Следовательно, по логике, совещание должно было направить обновленный документ группе депутатов-инициаторов. А те должны были снова подписаться под ним и снова вынести на общественное обсуждение, так как это фактически новая Конституция. Далее должны были пройти слушания в профильных комитетах и обсуждение в Жогорку Кенеше», — считает экспертка.

Она заявила, что заседание парламента 17 февраля было знаковым, потому что сами депутаты-инициаторы не были знакомы с новым текстом Конституции.

«Депутаты возмущались, что их предложения не были учтены. Значит они не готовы подписаться под этим новым вариантом. Поэтому они должны были собрать обратно 80 депутатов», — считает Джакупова.

Могут ли депутаты на этом этапе вносить изменения?

По мнению Джакуповой, регистрация документа в Жогорку Кенеше не произошла, поэтому на этом этапе они могут вносить изменения.

Также Джакупова подчеркнула, что Конституция — «это документ, который может привести страну к стабильности, либо к хаосу. А учитывая то, что в новой Конституции много противоречий, к стабильности она привести не может».

Он также заявила, что в 2016 году, когда меняли Конституцию, она указывала на недочеты в судебной системе, но тогдашний президент Алмазбек Атамбаев все же протолкнул поправки в Основной закон.

«Теперь, сидя в колонии, он без конца говорит о том, что у нас судебная система зависимая. Но ты же ее создал!» — возмутилась Джакупова.

К слову, когда в Кыргызстане были приняты поправки в Конституцию путем референдума 11 декабря 2016 года, Чолпон Джакупова сложила с себя полномочия депутата. Она тогда заявила, что депутаты «открыто и нагло пытаются протащить» этот законопроект, хотя не были проведены экспертизы и обсуждения, положенные по регламенту.

Кто такая Чолпон Джакупова?

Чолпон Джакупова — директор правовой клиники «Адилет», была депутатом шестого созыва Жогорку Кенеша с октября 2015 года по 1 января 2017 года.

На должность депутата она пришла после того, как долгое время была главой правовой клиники «Адилет», которая занимается защитой прав и свобод человека, продвижением идеи демократии и правового государства.

Юристы «Адилета» делали правовой анализ проекта поправок в Конституцию в 2016 году и разъясняли, что может измениться. Также после октябрьских событий в 2020 году они публиковали анализы новой Конституции.

В 2008 году Джакуповой дали премию Госдепартамента США «Самая смелая женщина» за заслуги в области продвижения прав человека. Также она награждена за эвакуацию узбекских женщин из лагеря после андижанских событий. Такую награду вручали всего 100 женщинам по всему миру.

Новая Конституция

После того, как нынешний президент Садыр Жапаров пришел к власти, в Кыргызстане начала активно обсуждаться идея изменения Конституции Кыргызстана. Первую версию нового проекта Основного закона опубликовали 17 ноября 2020 года. Ее почти сразу же окрестили «Ханституцией», потому что в руках президента могла быть сконцентрирована почти неограниченная власть.

После и.о. президента Талант Мамытов образовал Конституционное совещание, куда вошли более ста человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Легитимность совещания ряд юристов поставил под сомнение, однако оно работало и создало новый проект.

Он был опубликован на сайте парламента 9 февраля. После недовольства гражданского общества его вынесли на общественное обсуждение до рассмотрения парламентом.

Однако и эта версия содержит ряд неточностей, правовых коллизий и нарушений прав человека. Юристы правозащитной клиники «Адилет» проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент. Как и Сообщество юристов Кыргызстана, они просят более тщательной переработки и вычитки текста и приведение его в соответствие с мировыми нормами права и международными соглашениями.