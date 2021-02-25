Депутат Марлен Маматалиев рассказал о травле в соцсетях из-за его ухода из партии «Мекеним Кыргызстан», связанной с влиятельным кланом Матраимовых. Сейчас политик — лидер партии «Ынтымак».

«В последние недели проходят атаки. Например, есть в Facebook посты о том, что я предал их, оказывается, «подметал их двор и беспринципно ушел», кинул, короче говоря. Были очень обидные слова. Нападки и обвинения продолжаются», — рассказал политик в интервью Kaktus.media.

По словам Маматалиева, его травлю в соцсетях организовали в том числе журналисты.

«Я еще в конце октября написал заявление об уходе. То, что происходят нападки — очень некрасиво. Если будет пройдена определенная черта, то я буду подавать в суд. Прошу, чтобы остановились. Я появился в этой партии только во время выборов. Я не знал их ни до выборов, не общался и после. Я никогда не работал с ними», — сказал он.

Маматалиев признал, что еще до «Мекеним Кыргызстан» посещал мероприятия, организованные Матраимовыми — например, волейбольный турнир 1 мая в 2019 году, где появились многие депутаты парламента.

«Они пригласили нас на чай, объясняя это тем, что хотели сделать чай для ветеранов и вручить машину последнему ветерану в регионе. Я такое событие не стал пропускать. Мне предложил его посетить лично Искендер Матраимов. Я знал его как коллегу и работал с ним, а вот с Райымом познакомился, когда начались выборы», — заявил Маматалиев.

По его словам, он выбрал «Мекеним Кыргызстан» только потому что понимал, что она пройдет в парламент на выборах 4 октября 2020 года.

«Да, эта партия позволила находиться в первых рядах, приняла мою программу, но, тем не менее, некоторые вещи, которые происходили в процессе выборов, не устраивали не только меня, но и других. Я в итоге посчитал, что у меня есть шанс пойти самостоятельно на следующие выборы», — сказал он.

*Партию «Мекеним Кыргызстан» на выборах уличали в многочисленных нарушениях (подкупе, угрозах, столкновениях агитаторов), как и ее главного оппонента — партию власти «Биримдик», связанную с братьями Жээнбековыми (депутатом Асылбеком и на то время президентом страны Сооронбаем). По итогам выборов в парламент проходили «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан», барьер в 7% для прохождения в Жогорку Кенеш не преодолела ни одна из оппозиционных партий — в результате митинг недовольных итогами выборов 5 октября 2020 года привел к захвату Белого дома. На свободу из колоний и СИЗО вышли опальные политики — почти все временно, кроме Садыра Жапарова, который стал сначала премьером, после добился отставки президента Жээнбекова и стал и.о. президента, а в 2021 году стал президентом Кыргызстана.

После смены власти в страны Маматалиев рассказал о том, сколько партия «Мекеним Кыргызстан», от которой он баллотировался, платила своим агитаторам.

«По Бишкеку у нас было 12 тысяч агитаторов, они все получали заработную плату. А если мы ограничим, то будет правильно, потому что некоторые партии давали меньше, а мы платили по 20-25 тысяч сомов», — заявил политик.

Он заявил, что партия платила агитаторам заработную плату, «таким образом, узаконив взятки».

По информации ЦИК на 4 октября, «Мекеним Кыргызстан» на выборах потратила 116 миллионов сомов. Но, если опираться на слова Маматалиева, то только на зарплату агитаторов партии в Бишкеке истратили 240 миллионов сомов. А ведь к этим расходам нужно добавить услуги за расположение баннеров партии, рекламу на телеканалах и сайтах, и зарплату агитаторов в регионах.