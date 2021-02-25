Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли три пациента, у которых подтвердили коронавирус. Две смерти зафиксировали в Бишкеке, одну в Иссык-Кульской области.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 463 человека с COVID-19.

Штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане коронавирус подтвердился у 66 человек. В городе Ош, Таласской и Джалал-Абадской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 27

Чуйская область — 24

Ошская область — 6

Нарынская область — 2

Иссык-Кульская область — 6

Баткенская область — 1

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 091 случай заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 68 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 83 006 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 25 февраля в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 358 пациентов. Кроме этого еще 328 человек лечатся амбулаторно.

В крайне тяжелом состоянии находятся 18 пациентов, еще 77 человек в тяжелом состоянии.

Среди медработников за прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев заражения COVID-19. За сутки с выздоровлением из стационара выписаны два медика, а из домашней самоизоляции четыре медработника.

Всего COVID-19 подтвердился у 4 203 медиков, из которых всего выздоровели 4 166 медработников.