Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли три пациента, у которых подтвердили коронавирус. Две смерти зафиксировали в Бишкеке, одну в Иссык-Кульской области.
По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 463 человека с COVID-19.
Штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане коронавирус подтвердился у 66 человек. В городе Ош, Таласской и Джалал-Абадской областях новых случаев заражения не выявлено.
- Бишкек — 27
- Чуйская область — 24
- Ошская область — 6
- Нарынская область — 2
- Иссык-Кульская область — 6
- Баткенская область — 1
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 091 случай заражения коронавирусом.
За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 68 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 83 006 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Республиканский штаб также отметил, что на 25 февраля в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 358 пациентов. Кроме этого еще 328 человек лечатся амбулаторно.
В крайне тяжелом состоянии находятся 18 пациентов, еще 77 человек в тяжелом состоянии.
Среди медработников за прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев заражения COVID-19. За сутки с выздоровлением из стационара выписаны два медика, а из домашней самоизоляции четыре медработника.
Всего COVID-19 подтвердился у 4 203 медиков, из которых всего выздоровели 4 166 медработников.