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24 февраля на 84 году жизни скончался народный артист СССР Токтоналы Сейталиев. Коллеги артиста назвали его смерть большой потерей для кыргызской культуры.

«Хорошим был человеком. Человек широкой души, простой… Всегда в хорошем настроении, спокойный… Пусть ваша душа упокоиться в Раю», — написала в память о Сейталиеве народная артистка Саламат Садыкова.

26 февраля с оперным певцом простились его близкие и поклонники его таланта. В Бишкеке прошли похороны народного артиста. Сейталиева похоронили на Ала-Арчинском кладбище.

Токтоналы Сейталиев родился в селе Жайылма Панфиловского района Чуйской области. Он окончил студию хора при театре оперы и балета, далее совмещал учебу в школе №15 г. Фрунзе и работал артистом хора.

В 32 года окончил факультет вокала в Государственном университете им. Курмангазы в Алматы. Во время обучения на факультете он работал на казахском радио и телевидении солистом камерного оркестра.

После окончания учебы, начиная с 1969 и вплоть до 2013 года руководил мастер-классом по вокалу в Кыргызском театре оперы и балета. На ряду с этим в период с 1995 по 2015 год преподавал частные уроки по пению в Кыргызской Национальной Консерватории им. Калыя Молдобасанова.

Сейталиев в своей 50-летней профессиональной деятельности спел ведущие теноровые партии кыргызских и мировых композиторов требующие высокой подготовки и включающую в себя всю галерею образов, например, «Дон Карлос» Джузеппе Верди, «Джанни Сникин» Джакомо Пуччини, «Айчурок» Абдыласа Малдыбаева.

Он с 33-х до 43-лет активно ставил свои концерты в Азербайджане, Грузии, Латвии, Литве и Казахстане, ездил выступать в Болгарию, Польшу, Сирию, Турцию, Алжир, Монголию, Швецию, Данию, Швейцарию, Кипр, Иорданию и Японию.

Кроме опер и арий в репертуар Сейталиева входили песни кыргызских и русских композиторов и их романсы. Это — «Цветок» и «И в моей памяти», «Российские соловьи» Владимира Левашова, «Пылал в ее огне» Мукаша Абдраева и еще много других произведений.

За плодотворную и долгую деятельность Сейталиев был удостоен звания почетного профессора частной кафедры по пению и Алма-Атинской консерватории им.Курмангазы, а также звания «Народный артист» СССР.

За долгую творческую работу он был награжден почетными и учеными званиями, государственными и международными наградами, а также правительственными наградами. Он был лауреатом международной премии «Золотой мост» и Государственной премии Токтогул.