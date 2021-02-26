Владельца двух собак, который ударил мужчину, пнувшего его животных, 24 февраля отпустили под домашний арест. Его задержали 22 февраля сразу после конфликта в Ореховой роще Бишкека и водворили в СИЗО-1. Об этом сообщили на фейсбук странице «Зоозащита. Бишкек».

По данным пользовательницы Бегины Акматовой, на заседание Октябрьского райсуда не явились следователь Октябрьского РОВД Азирет Садырбеков и сторона потерпевшего.

«Полагаю, что до сих пор проходит мед.обследование с целью найти хоть что-нибудь кроме фингала под глазом», — написала она.

Также она добавила, что сторонники владельца собак ждут, когда статью «Хулиганство» в его отношении «законно переквалифицируют», так как они «уверены в своей правоте».

Акматова приложила к посту несколько фотографий собак по кличкам Лори и Малыш, от которых предположительно защищался потерпевший.

Фото: Фейсбук страница «Зоозащита. Бишкек»

«Те самые две «грозные овчарки», которые по словам провокатора напали на него. Гаухар [ветеринарка] несколько месяцев назад собрала Лори на спицы буквально по косточкам, она до сих пор восстанавливается и не может полноценно двигать задней частью корпуса. Ну а Малыш, он да овчарка. Овчарка тридцати сантиметров от пола», — написала пользовательница.

Собаки, намордник и фонарь

Инцидент в Ореховой роще в 6 микрорайоне столицы произошел вечером 22 февраля. По словам написавшего заявление в милицию мужчины, он сделал замечание владельцу «крупных собак» за то, что тот выгуливал их без намордника.

Потерпевший мужчина рассказал, что в ходе словесной перепалки владелец собак «без причины» ударил его в лицо металлическим фонарем и скрылся с места происшествия.

В Октябрьском РОВД этот факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье «Хулиганство». По данным следствия, оперативники по горячим следам нашли и задержали 37-летнего владельца собак. Октябрьский райсуд решил заключить его под стражу в СИЗО-1.

«Мужчина сам спровоцировал конфликт »

По данным фонда «Добрые руки», потерпевший — пожилой мужчина — сам начал конфликт с владельцем собак: начал пинать одну из них, а затем «набросился» на их владельца, который ударил его в ответ.

«Убедительно просим всех, кто стал свидетелем данного инцидента, откликнуться. До каких пор жестокость по отношению к животным будет сходить с рук? Этот мужчина постоянно пытается провоцировать собак и их хозяев на агрессию», — написали в фонде.

Позже в интернете появилось видео самого инцидента. Владельцы животных полагают, что потерпевший может быть в сговоре с сотрудниками правоохранительных органов.

В милиции напомнили о правилах содержания кошек и собак в столице. По постановлению Бишкекского горкенеша от 22 мая 2002 года, владельцы животных обязаны выгуливать собак всех пород в намордниках на коротком поводке в специально отведенных для этого местах.

При этом, им запрещено содержать и выгуливать животных в предприятиях общественного питания, торговли, бытового обслуживания, в парках, скверах, рынках, пляжах, детских игровых площадках и других местах общественного пользования.

За нарушение этих правил им грозит предупреждение или наложение штрафа в 1000 сомов.