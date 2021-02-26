Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане коронавирус подтвердился у 51 человека.

Бишкек — 10;

Ош — 6;

Чуйская область — 22;

Таласская область — 1;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 9;

Баткенская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 142 случая заражения коронавирусом.

За сутки в стране не зафиксировали смертей пациентов с COVID-19. По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане умерли 1 463 пациента, у которых был подтвержден коронавирус.

Кроме этого, за сутки с выздоровлением из больниц выписали 55 пациентов. За все время пандемии по стране выписали 83 061 пациентов, переболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Среди медиков за сутки выявили один случай заражения в Бишкеке. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 204 медработников, из которых выздоровели 4 172.