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Специалистка по конституционному праву Сания Токтогазиева в своем фейсбуке рассказала о том, что какой-то мужчина, представившись милиционером, собирал о ней информацию.

Началось! Какие-то странные люди представившись представителями правоохранительных органов ищут меня. Буквально час... Опубликовано Saniya Toktogazieva Пятница, 26 февраля 2021 г.

«Моему мужу позвонил мужчина, представился как Мирлан Качкынбаев, ГОВД Бишкек — старший оперуполномоченный, майор милиции. На тот момент он скорее всего не знал, что позвонил моему мужу (он у меня старший по подъезду). Этот Качкынбаев сказал, что ищет Санию Токтогазиеву и просил узнать в какой квартире я проживаю и сказал, что приедет в течение часа, и чтобы мой муж — старший по подъезду никому ничего не говорил», — написала она.

После приезда звонившего муж Токтогазиевой включил камеру, чтобы зафиксировать его действия.

«Уже при встрече Качкынбаев, почувствовав что-то неладное, начал говорить совсем другое, и придумал совершенно другую сказку, что мол ищет каких-то двух бородатых девушек. Когда муж сказал, что тот и скал Санию Токтогазиеву, Качкынбаев сказал, что, мол, никогда такого не говорил», — рассказала она.

Документов неизвестный не предоставил, а когда их попросили предъявить, ушел. Однако видео и аудио разговоров у семьи юристки осталось. Также неизвестно, по какому поводу неизвестный искал Токтогазиеву.

Чуть позже она сообщила журналистам, что уже обратилась в милицию и готовится писать заявление.

Кто такая Сания Токтогазиева

Сания Токтогазиева — специалистка по конституционному праву, представительница Сообщества юристов Кыргызстана. После октябрьских событий и конституционной реформы, которую инициировал Садыр Жапаров вместе с шестым созывом парламента, у которого истек срок полномочий, она стала выступать против нее, считая ее незаконной и нелегитимной.

По мнению Токтогазиевой, и.о. президента Талант Мамытов не имел никакого права инициировать конституционную реформу и созывать Конституционное совещание, а депутаты шестого созыва созывать референдум. Именно поэтому Токтогазиева отказалась работать с Конституционным совещанием, правившим Конституцию.

Также Токтогазиева раскритиковала Конституционную палату Верховного суда, заявив, что там «провалили историческую миссию и возможность в первый раз в жизни осуществить настоящую независимую судебную власть». В Конституционной палате признали, что депутаты шестого созыва имели право принимать закон о переносе выборов в парламент на неопределенный срок сразу в трех чтениях без общественных обсуждений. Принятие закона привело к тому, что депутаты вынесли на общественное обсуждение проект новой Конституции, которую обещал своим сторонникам Садыр Жапаров.

Кроме того, недавно Токтогазиева разобрала вместе с коллегами уже доработанный Конституционным совещанием проект Конституции, который вынесли на общественное обсуждение.

Она выступила с заявлением о том, что кыргызстанцам многое не договаривают. По ее словам, предлогом «демократических перемен» республику по новой версии Конституции ждут перемены в другую сторону — суперпрезидентского правления. Также она обнаружила в переделанном КС законопроекте следы Конституции, которая была при бывшем президенте Курманбеке Бакиеве.