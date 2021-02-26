Компания «Металл-Кен» направила заявление в редакцию «ПолитКлиники» о готовности выкупить долю государства в ОАО «Каиндинский кабельный завод». Так фирма отреагировала на расследование издания о том, что к передаче имущества завода причастны экс-жена депутата Алиярбека Абжалиева Гульсара Сулайманова и ГКНБ.

Директор «Металл-Кена» Вань Шиэнь заявил, что хочет выкупить акции государства «во избежание необоснованных спекуляций с историей приобретения имущественного комплекса».

«“Металл-Кен” был и остается добросовестным налогоплательщиком, так, платежи в бюджет и социальные отчисления предприятия превысили сумму в 23 млн сомов, что свидетельствует о том, что с запуском завода [компания] войдет в число крупнейших налогоплательщиков страны», — передает слова директора «ПолитКлиника».

Компания опровергла причастность Сулаймановой в качестве посредницы в передаче имущества завода и заявила, что для этого, в соответствии с регламентом было созвано собрание акционеров.

По словам Вань Шиэня, с этим были не согласны в Фонде по управлению госимуществом, вследствие чего фонд попытался оспорить решение акционеров в суде.

Журналисты отмечают, что в в 2018 году контрольный пакет акций завода перешел к родственникам Сулаймановой, а они, в свою очередь, передали имущественный комплекс «Металл-Кену». Сулайманова же была в этой компании одной из совладелиц наряду с китайскими инвесторами.

«ПолитКлиника» передает, что сейчас компания строит на месте кабельного предприятия новый завод по обработке металлов. Предприятие планируется запустить во втором квартале 2021 года — оно не смогло работать в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

«[Компания] прилагает значительные усилия к обеспечению своевременной поставки из КНР оставшегося оборудования, приезду иностранных специалистов и проведению пуско-наладочных работ», — написал в письме Ван Шиэнь.

По данным «ПолитКлиники», акционерное общество «Каиндинский кабельный завод» после передачи имущества осталось без производственных мощностей, а самого предприятия теперь нет.

Расследование

Издание «ПолитКлиника» выпустило свое расследование о передаче «Каиндинского кабельного завода» 11 февраля. Журналисты выяснили, что цеха и территория убыточного завода в Каинды перешли компании, связанной с Гульсарой Сулаймановой — бывшей женой депутата Алиярбека Абжалиева.

Расследователи отметили, что сделка прошла на фоне операции спецслужб, а государство, владеющее 24,79% имущества, «фактически осталось ни с чем».

По данным «ПолитКлиники», производственное имущество завода передавалось «Металл-Кену» с мая по август 2018 года через родственников Сулаймановой — родного брата Кушбака Сулайманова и зятя Айбека Турдубаева.

Журналисты выяснили, что они вошли в число акционеров завода, завладели контрольным пакетом акций и инициировали собрание акционеров. На нем, по данным расследования, и было решено передать имущество завода «Металл-Кену» в счет погашения долга.

Однако компания не смогла получить самое важное – основное здание предприятия. Оно оказалось в пользовании кыргызской компании «Таргет Компани». Тут, по данным журналистов, в дело вступает ГКНБ.

Расследователи пишут, что в мае 2018 года силовики задержали учредителей «Таргет Компани» и арестовали главное здание завода в ходе «операции против махинаций на возвращении НДС».

При этом, по данным «ПолитКлиники», в том же месяце компания «Аскарэнерго», которая принадлежала Сулаймановой и ее зятю Турдубаеву, построила себе офис на территории ГКНБ. Затем «Аскарэнерго» начала поставлять электроэнергию в коттеджи спецслужб в западной части Бишкека, а позже и на территорию самого завода.

В ГКНБ эту информацию опровергли.

Суд с ФУГИ

Сейчас Фонд по управлению госимуществом пытается оспорить законность собрания акционеров и вернуть имущество завода, но пока безуспешно.

Начальник управления ФУГИ по управлению акционерными обществами Тимур Малбашев сообщил журналистам, что в 2018 году новые акционеры сообщили ФУГИ дату готовящегося собрания, но затем провели его в другой день.

По словам Малбашева, государство владеет 24,79% акций, но не получило от этой сделки «ни копейки», так как предприятие уже «пустое» без своих производственных мощностей.

«Собрание акционеров прошло с нарушением закона, и мы судимся, говоря, что не согласны с этим. Единственный законный способ — отменить это решение. Есть только два пути: либо собрать и уговорить их отменить те решения, либо мы должны обратиться в суд и отменить итог его решением. На первый способ не согласились, а потом мы выбрали суд», — сказал он.

Депутат Абжалиев передал журналистам контакты бывшего представителя «Металл-Кена», который подтвердил некоторые факты передачи имущества и сказал о том, что ФУГИ сами не пришли на собрание акционеров.