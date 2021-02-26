Несколько СМИ, ссылаясь на свои источники в силовых структурах, 26 февраля сообщили, что в ночь на 21 февраля замначальника УВД Ленинского района Бишкека Талгат Осконалиев сел за руль пьяным и устроил дебош. По их данным, он состоянии алкогольного опьянения подрался с патрульными, а позже с сотрудниками службы внутренних расследований МВД.

Однако в МВД опровергли эту версию событий и сообщили, что драки не было. А пьяным за руль сел не замначальника УВД Ленинского района, а другой милиционер.

Что сообщили СМИ?

В СМИ сообщалось, что в ночь на 21 февраля машину, за рулем которой находился Осконалиев, остановили патрульные. Они заподозрили, что водитель был пьян. Патрульные потребовали предъявить документы, но замначальника УВД Ленинского района отказался. В итоге между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Затем Осконалиева доставили в наркологию, где он также отказывался проходить освидетельствование и оказывал сопротивление. Из-за этого на место прибыли сотрудники службы внутренних расследований МВД. С ними Осконалиев якобы также подрался и разбил одному из них нос.

Версия МВД

В пресс-службе МВД сообщили, что пьяным за рулём служебной машины был не Осконалиев, а старший оперуполномоченный СКМ Ленинского РУВД майор милиции Т.М. Но в машине Осконалиев все же был — был пассажиром.

По данным ведомства, машину патрульные остановили в полночь 21 февраля на пересечении бульвара Эркиндик с улицей Московская.

«По данному факту составлен протокол о нарушении. Автомашина водворена на штрафстоянку. Инцидента с потасовкой и драки не было. Также не соответствует действительности, что заместитель начальника УВД Ленинского района находился за рулем служебной автомашины», — сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что сейчас служба внутренних расследований МВД проводит служебное расследование.