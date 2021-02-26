В пресс-службе УВД Свердловского района Бишкека сообщили, что 25 февраля в микрорайоне «Восток-5» произошло убийство диджея одного из столичных клубов.

По данным милиции, примерно в 00:40 25 февраля поступил вызов о том, что в квартире многоэтажки в «Восток-5» лежит мужчина в бессознательном состоянии.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что мужчина умер от пулевого ранения в правое плечо.

«Пуля прошла насквозь и попала в грудную клетку, где остановилась в сердце. Погибшим оказался гражданин С.Д., 1983 года рождения», — сообщили в УВД.

По данным ИА 24.kg, убитый был диджеем столичного ночного клуба «Бензин-312».

В милиции отметили, что данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» и проводится розыск подозреваемых.