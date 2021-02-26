Бывшая вице-премьер-министресса и экс-депутатка Эльвира Сурабалдиева в своем микроблоге опубликовала пост о том, что ее ожидало бы после октябрьских событий, если бы в стране не сменилась власть.

«С.Ш.Ж. намеревался посадить тех, кто был на площади 5-6.10.2020. Мне позвонили в те дни, и «настоятельно рекомендовали» уехать с КР, мол, 25 лет тюрьмы власть нарисует», — написала Сурабалдиева.

Так она прокомментировала статью «Азаттыка» об интервью президента Садыра Жапарова «Российской газете». В нем он высказался о причинах ухода экс-президента Сооронбая Жээнбекова с поста главы государства.

По мнению Жапарова, власть Жээнбекова «обрушилась» не только из-за воздействия внешних сил, но и из-за его «изначально неправильных решений, раздражавших народ», которые он принимал в «отрыве» от реальности.

Жээнбеков ушел в отставку в результате протестов в октябре 2020 года. Тогда тысячи кыргызстанцев вышли на площадь Ала-Тоо в Бишкеке выразить свое несогласие с результатами парламентских выборов.

По предварительным данным, в парламент прошли 5 партий: «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан», «Бутун Кыргызстан» и «Мекенчил». Первую из них — «Биримдик» — связывали с экс-президентом через его брата депутата Асылбека Жээнбекова.

Сама Сурабалдиева избиралась от оппозиционного политобъединения «Ата Мекен», предварительно покинув «провластный» СДПК. В бытность депутаткой она часто критиковала власти за их действия по борьбе с коронавирусом.

Сурабалдиева была в числе протестующих на площади после итогов выборов, о чем ей потом не преминули напомнить ее бывшие коллеги, когда ее кандидатуру рассматривали на пост вице-премьерки.

После смены власти в результате политического кризиса, порожденного волнениями 5-6 октября, бывший и.о. президента Садыр Жапаров назначил Сурабалдиеву вице-премьер-министрессой по социальным вопросам.

Так же она возглавила Республиканский штаб по борьбе с распространением COVID-19. Однако пробыла она на этом посту недолго — 100 дней — в новом правительстве Улугбека Марипова были сокращены позиции вице-премьеров.