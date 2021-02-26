Исполнительный директор отдела Европы и Центральной Азии неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Хью Уильямсон 24 февраля направил письмо президенту Садыру Жапарову.

В своём письме Уильямсон прописал рекомендации, которые кыргызское правительство может предпринять для улучшения ситуации с правами человека. «Клооп» приводит краткий пересказ письма.

Про верховенство закона в политических процессах

В HRW отметили, что после парламентских выборов 2020 года Кыргызстан вступил в период политической неопределенности.

Правозащитники подчеркнули, что «сейчас критически важно, чтобы правительство обозначило свою приверженность обеспечению верховенства закона в политических процессах», а действующий созыв парламента должен воздерживаться от рассмотрения и принятия таких крупных законов, как конституционная реформа.

«В качестве переходного органа он [парламент] должен сосредоточиться на текущих задачах госуправления в рамках действующего законодательства до волеизъявления граждан в ходе свободных и справедливых выборов. Соответственно, настоятельно призываем вас обеспечить оперативное проведение новых парламентских выборов», — говорится в письме.

Правозащитники также призвали обеспечить проведение конституционной реформы в соответствии со стандартами прописанными в Конституции и чтобы «любые предлагаемые поправки не противоречили ратифицированным Кыргызстаном международным договорам о правах человека».

* Контекст: Шестой созыв парламента из-за октябрьских событий, которые привели к смене власти в стране и отмене итогов прошедших парламентских выборов, продлил свой срок работы, что «не допустить вакуума во власти».

Однако его функций в такой переходный период становится меньше, и рассматривать и принимать крупные законы ему не разрешается. На это не раз указывали юристы, и к такому же выводу пришла и Венецианская комиссия в своём заключении.

Конституционная реформа — одна из инициатив, пришедшего к власти на волне октябрьских событий Садыра Жапарова. Так, 10 января в Кыргызстане вместе с досрочными президентскими выборами прошёл референдум по форме правления. Президентом большинство кыргызстанцев выбрали Садыра Жапарова, а на референдуме президентскую форму правления.

Кроме этого, на общественное обсуждение был вынесен новый проект Конституции, по которому полномочия президента существенно усиливаются. Точной даты, когда пройдёт референдум по изменению Конституции ещё нет, но до этого заявлялось, что он может пройти 11 апреля вместе с выборами в местные кенеши.

Про неравные условия борьбы на президентских выборах

Правозащитники также отметили и прошедшие досрочные выборы президента. В HRW сообщили, что по предварительной оценке Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, «фундаментальные свободы были в целом соблюдены», однако имели место ряд серьезных проблем.

«Миссия по наблюдению за выборами пришла к выводу, что «преобладание в избирательной кампании лишь вашей кандидатуры привело к образованию неравных условий борьбы».

В предварительном докладе отмечается, что все аффилированные с государством телерадиокомпании и каналы по большей части продвигали президентскую систему, как единственное жизнеспособное решение для Кыргызстана на референдуме о форме правления. Это ограничивало способность граждан сделать информированный выбор», — говорится в письме.

Правозащитники отметили, что избирательное законодательство после парламентских выборов 2020 года, было существенно улучшено в части регистрации избирателей и предотвращения подтасовок, однако при проведении выборов президента всё также имели место заявления о широком использовании админресурса и принуждении бюджетников к участию в митингах.

«Кыргызстан должен обозначить свою приверженность устранению этих недочетов совместно с БДИПЧ ОБСЕ и выполнить рекомендацию последнего о пересмотре определенных нормативных положений, тем более с учетом других выборов и референдума, которые запланированы в текущем году», — подчеркнули в организации.

Про защиту населения от COVID-19

В HRW также коснулись темы пандемии коронавируса. Правозащитники призвали власти страны, продолжать уделять приоритетное внимание правам человека в контексте реагирования на пандемию. Например, в обеспечении доступности услуг здравоохранения для всех, а меры по защите населения сделать соразмерными и не дискриминационными.

«СМИ должны иметь возможность освещать связанные с пандемией события и доводить до общества всю информацию о распространении инфекции и принимаемых правительством мерах. Работники сферы здравоохранения должны иметь возможность рассказывать об условиях труда, не опасаясь санкций ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны работодателя», — говорится в письме.

* Контекст: Во время карантина граждане и врачи подвергались давлению со стороны Госкомитета нацбезопасности за свои сообщения об отсутствии достойных средств защиты от коронавируса у кыргызских медиков. ГКНБ заставлял врачей и граждан извиняться за информацию о коронавирусе и карантине в стране.

Про защиту женщин от семейного насилия

Правозащитники также просят власти обратить внимание на рост семейного насилия в Кыргызстане. В период противоэпидемических мер в 2020 году большинство женщин и девочек не могли получить доступ к убежищам и другим механизмам экстренной защиты.

В HRW призвали правительство приложить все усилия, чтобы противоэпидемические меры не ограничивали женщин и девочек, которые подвергаются семейному насилию или риску такого насилия, возможности обращаться за помощью.

Кроме этого, правозащитники просят Садыра Жапарова сделать борьбу с семейным насилием одним из приоритетов своего президентства. И обеспечить выделение достаточных ресурсов для обеспечения реального и эффективного правоприменения в интересах переживших насилие в семье.

Про июньские события 2010 года и смерть Азимжана Аскарова

Правозащитники также призвали Садыра Жапарова признать факты несправедливости, нарушений и пыток, которым этнические узбеки несоразмерно подвергались во время и после июньских событий 2010 года, и принять меры по их исправлению.

«Юг Кыргызстана больше не является территорией открытого этнического конфликта, однако без решения вопроса об ответственности за прошлые нарушения обоснованные обеспокоенностью относительно долгосрочной стабильности в этом регионе будут устойчиво сохраняться», — отметили в HRW.

Правозащитники также напомнили о смерти правозащитника Азимжана Аскарова в колонии. В HRW отметили, что с момента начала ГСИН проверки обстоятельств смерти Аскарова прошло больше полугода, однако до сих пор не просматривается какого-либо прогресса в привлечении к ответственности виновных в несправедливом лишении его свободы, отказе в медицинской помощи и смерти.

Правозащитники напомнили президенту его обещание, которое он дал в ходе предвыборной кампании о том, что судебная и пенитенциарная системы Кыргызстана нуждаются в реформировании. Жапаров тогда говорил, что намерен предметно заняться этими вопросами.

«Призываем вас организовать независимое и беспристрастное расследование несправедливого лишения Аскарова свободы, отказа ему в надлежащем лечении и смерти в заключении. Кыргызстан должен обеспечить не только ответственность по факту смерти Аскарова, но и его реабилитацию и возмещение ущерба семье», — говорится в письме.

* Контекст: Правозащитник Азимжан Аскаров умер 25 июля 2020 года в колонии №47. Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». Уже 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

В деле правозащитника было много нестыковок и противоречий — например, приговоры Аскарову выносили, в основном, только на показаниях милиционеров. Комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым.

Правозащитники связывали гонения против Аскарова с его деятельностью — он был известен своими расследованиями пыток со стороны милиции.

В 2016 году Комитет ООН по правам человека потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи, однако этого так и не произошло.

Про необходимость поддерживать гражданское общество и правозащитников

В HRW попросили президента поддержать важность роли гражданского общества для демократического развития Кыргызстана и положить конец любым неоправданным вмешательствам в существенную работу правозащитников в стране или попыткам ограничить ее, включая вмешательство в их права на свободу мирных собраний и выражение мнений.

Кроме этого, они попросили Жапарова снять ограничения на доступ и посещение Кыргызстана для иностранных правозащитников.

Про свободу слова

Правозащитники также напомнили Жапарову его слова во время предвыборной агитации о том, что он на посту президента будете защищать свободу выражения мнений и свободу СМИ. Они призвали президента обеспечить гарантии свободы выражения мнений и свободного доступа к информации.

«Настоятельно призываем вас осудить любые необоснованные нападки на СМИ и свободу слова и гарантировать независимым СМИ и журналистам возможность осуществлять их важную деятельность, не опасаясь притеснений или мести», — говорится в письме.

Кроме этого правозащитники призвали президента обеспечить детям с инвалидностью инклюзивное образование, соблюдать трудовые права граждан и не притеснять профсоюзы.