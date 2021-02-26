Президент Садыр Жапаров во время своего визита в Москву дал интервью официальному правительственному изданию «Российская газета». Оно было опубликовано в выпуске от 26 февраля 2021 года.

«Клооп» сделал краткий пересказ того, о чем Жапаров рассказал российским журналистам.

Первая встреча с Путиным

Я привез в подарок российскому президенту Владимиру Путину красивый меч, он был сделан очень хорошими мастерами у нас в Кыргызстане.

С Путиным мы поговорили о многом: об экономическом и военном сотрудничествах между нашими странами. Насчет «ковида» – российские коллеги нам дали вакцину, и обещали предоставить Кыргызстану дополнительные объемы.

Судьба кыргызских мигрантов

Особый акцент был сделан на вопросы облегчения выезда кыргызстанцев в Россию для работы, в частности, необходимость полностью возобновления транспортное сообщение для обеспечения свободы передвижения трудящихся. Мною была выражена просьба о включении в российские программы вакцинации от граждан Кыргызстана, трудящихся в России и членов их семей, либо возможности их вакцинации на платной основе.

Ключевой я ставлю задачу — возвращение наших граждан и создание условий для работы у себя на родине. В первую очередь нужно обозначить целостную государственную политику в сфере труда, занятости и миграции. Также стоит задача диверсифицировать внешние рынки труда, чтобы кыргызстанцы имели доступ на рынки труда Европейского Союза и США, стран арабского мира, стран Азии, например, дистанционно режим работы.

Следующая задача — это разработка мер по адаптации и реинтеграции трудовых мигрантов, возвращающихся в Кыргызскую Республику. Государство должно оказать своевременную помощь в поиске работы и создать условия, чтобы по возвращению на родину человек мог найти возможность открыть свой бизнес, дать достойное образование своим детям, не переживать за их будущее.

Про частую смену власти в Кыргызстане

Наша страна – молодое государство, и переживает непростое время, но все страны проходят через такие исторические испытания. Над интересами народа часто преобладают политические либо финансовые интересы какой-либо группы или персоны. Граждане постепенно осознают свое единство, наш целеустремленный народ выдержит любые испытания, любые попытки узурпировать власть в нашей стране обречены на неудачу.

Прежние руководители страны не давали сменить власть через юридические механизмы, используя масштабные фальсификации выборов, политические гонения, коррумпированность и клановость. Люди были вынуждены силой свергать такую бессовестную власть, потому что у них не осталось иного выбора для выражения недовольства. Причин для революций много, если они происходят — это признак необходимости демократических перемен.

Президент Сооронбай Жээнбеков, казалось, жил в своем собственном мире, оторванном от настоящей реальности и запросов общественности, поэтому принимал изначально неправильные решения, раздражавшие народ.

Не последнюю роль в провоцировании нестабильности играют внешние силы, заинтересованные в установлении контроля над нашей страной, очень выгодно расположенной геополитически. Но помимо воздействия внешних сил, любая власть рушится из-за собственных ошибок.

Про результаты выборов и референдума

На выборах меня поддержали не только сельчане, но и жители городов. Я получил большинство голосов во всех регионах и городах. В Бишкеке за меня проголосовали в пять раз больше избирателей, чем за кандидата, занявшего по столице второе место. Люди поддержали меня, увидев, что я простой человек из народа, способный сломать систему элит, погрязшую в коррупции.

Парламентская система не оправдала возложенных надежд, превратившись в сборище олигархов, покупавших статус депутата для защиты собственного бизнеса. Лидеры партий превратились в торговцев мандатами. Коррупция полностью разложила исполнительную и судебную ветви власти. Правящая элита показала полную управленческую бездарность и моральную деградацию. К сожалению, плоды оказались горькими и привели к трем массовым всплескам народного недовольства, в результате которых каждый раз сменялась власть.

Конституционная реформа

Народ устал жить в неопределенности. По действующей Конституции у президента отняли полномочия решать вопросы и нести по ним ответственность, а парламенту не дали такие полномочия. При этом народ продолжает видеть в своих успехах и проблемах президента.

Народ сделал выбор в пользу президентской формы правления – ее выбрали более 80% проголосовавших. Это доказывает, что граждане осознанно подошли к выбору.

Преждевременно говорить, что парламент лишили части полномочий – речь идет об усилении полномочий и ответственности президента. Парламент все еще является одной из ветвей государственной власти и имеет законодательные функции.

Первые указы и их смысл

Сейчас полным ходом идет борьба с коррупцией, задержаны крупные чиновники вплоть до премьер-министров, несколько лидеров крупных ОПГ, ведутся переговоры с инвесторами, оптимизируются госорганы. Изданы первые десять указов, направленных на улучшение жизни людей во всех сферах […] Я буду держать их исполнение под своим личным контролем, чтобы указы не стали очередной пустой декларацией.

Реформировать горную промышленность Кыргызстана – первый пункт на повестке дня. Передача государству уже разрабатываемых месторождений может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность страны, поэтому создаваемой национальной компании будут переданы месторождения, на которые не выдавались лицензии. Будет рассмотрено государственное долевое участие – это гарант для инвесторов и ответ на вопрос населения о государственной доле в горнодобывающих проектах.

Есть большая перспектива в продвижении «креативной экономики», основанной на развитии интеллектуальной деятельности: ремесленничество, программное обеспечение и вычислительные системы, туризм, развитие креативных пространств, архитектуру и др.

Цифровизация в государственном секторе исключает коррупционные риски, обеспечивает развитие конкурентоспособности внутренней экономики страны. Мы планируем сделать возможным, чтобы государственные услуги и сервисы были доступными из мобильных телефонов граждан.

Также цифровые реформы позволят обеспечить прослеживаемость товаров, которые импортируются и экспортируются – это обеспечивает защиту прав конечного потребителя и доступа к качественным товарам, работам и услугам.

Борьба с коррупцией

Здесь нужна политическая воля – руководители всех уровней должны забыть понятия «свой-чужой». Любой, кто погряз в коррупции должен быть привлечен к ответственности, невзирая на родственные или дружеские отношения, занимаемые должности и статус.

За последние четыре месяца мы возместили в бюджет государства свыше 4 миллиардов сомов. Для успешной борьбы с коррупцией необходима не только карательная практика, но и меры превентивного характера для ликвидации ее причин и условий.

Официальный русский язык

Кыргызстан является одной из немногочисленных стран бывшего СССР, где статус русского языка официально закреплен в Конституции и законах. Русский язык представлен во всех сферах жизнедеятельности. Он выступает ключом, дающим доступ к сокровищнице русской культуры, научно-техническим достижениям России, и обеспечивает возможность для межнационального общения.

Планируются совместные проекты России и Кыргызстана по изучению русского языка – стажировки учителей школ и преподавателей вузов, проведение международных просветительских экспедиций, знакомство с русской литературой и российским образованием, участие кыргызстанцев в международном конкурсе чтецов русской классической литературы. На проработке находится вопрос открытия филиала МГУ им. М. Ломоносова в Оше. Реализован гуманитарный проект: на 2020-2021 учебный год 30 педагогов из России работают в школах Оша, их количество планируется увеличить.Моя супруга, как и многие граждане нашей страны, свободно владеет русским языком, но в кругу семьи мы традиционно разговариваем на кыргызском.

Про предков и Китай

Во время трагических событий 1916 года мой прадед Жапар со своей семьей был вынужден переселиться на территорию Китая. В 1932 году там родился мой отец, и провел в Китае свое юношество и молодость. В 60-е годы он вернулся на землю предков — в Иссык-Кульскую область. Мой отец и дед не владели китайским языком, так как в местности, куда переехал дед, были одни этнические кыргызы. Сейчас на территории Китая все еще проживают тысячи этнических кыргызов, среди которых есть те, кто так и не смог вернуться на родину.

О литературном творчестве

Книгу «10 лет в политике» я написал в 2014 году, находясь в Польше. В 2017 году, когда я вернулся на родину, меня исключительно по политическим мотивам посадили в тюрьму. С того момента я начал писать продолжение этой книги. С того времени произошло множество политических событий, которые будут в ней отражены. Думаю, она будет очень интересной, но сейчас нет свободного времени, чтобы ее завершить. Но, даст Бог, я обязательно закончу работать над ней.

Про графу «национальность»

С 2017 года гражданам Кыргызстана выдавались паспорта нового образца, в них сведения о национальности, содержались в чипе и визуально скрыты. 14 октября 2020 года я, будучи премьер-министром, заявил о возможности введения новой графы «национальность» в новых паспортах по желанию граждан.

Конституционная палата признала противоречащей Конституции норму, в которой графа «национальность» не указывается в открытом текстовом виде паспорта.

С 16 декабря 2020 года у граждан появилось право указывать свою национальность в новых биометрических ID-паспортах. Мы защитили конституционные права тех, кто гордится своей национальностью и хочет открыто указывать этническую принадлежность.

Про туризм

Сохранившаяся природа и чистая экология величайших горных вершин и плодородных долин — визитная карточка Кыргызстана для туристов. Значительную их часть привлекают особенности национальной культуры, истории и искусства кыргызского народа. Вступление республики в ЕАЭС приблизило страну для российских туристов, их количество растет.

В 2020 году из-за пандемии Кыргызстан не смог принять туристов, но мы с оптимизмом смотрим на будущее нашей туристической отрасли, например, по организации рекреационного туризма. Народ Кыргызстана обладает великим даром гостеприимства, открытости к человеческому общению и толерантности.

Я бы посоветовал бы туристам забирать на память изделия из натурального войлока – они имеет особую ценность, так как войлок являлся незаменимым материалом в быту кочевников.