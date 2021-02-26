Пресс-служба Финансовой полиции сообщила, что в Бишкеке 25 февраля выявили подпольный цех по изготовлению Биологически активных добавок (БАД).

По данным ведомства, в подпольном цеху кустарным способом изготавливали витамин «омега 3-6-9», «цветочную муку», «масло тмина» и «оливковое масло».

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконная предпринимательская деятельность». Кроме этого, финпол установил, что подпольный цех организовали два иностранных гражданина.

«Все изъятые вещества вывезли в Департамент лекарственных средств для соответствующих экспертиз», — сообщили в финполе.