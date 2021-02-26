Адвокатесса криминального авторитета Кадырбека Досонова Назгуль Суйунбаева 26 февраля сообщила, что военная прокуратура начала досудебное производство по факту избиения ее подзащитного сотрудниками ГКНБ.

По словам Суйунбаевой, факт нанесения Досонову телесных повреждений зарегистрирован в ЕРПП. Досудебное производство началось по статье «Превышение власти».

Ранее юристка сообщила, что по прибытию из Оша в Бишкек кримавторитет подвергался избиению и пыткам со стороны сотрудников ГКНБ. По ее словам, его избивали в дороге из аэропорта до самого здания Госкомитета, а затем и в самом здании.

«У него поврежден позвоночник, на лице видны следы телесного повреждения. Он указывает, что его избили сотрудники ГКНБ», — сказала она.

Адвокат добавила, что по этому инциденту она обратилась в Национальный центр по предупреждению пыток, к омбудсмену и в генпрокуратуру.

«По данному факту нужно провести досудебное производство, чтобы привлечь к ответственности должностных и ответственных лиц, так как после задержания за его здоровье и жизнь ответственно государство. Избили его с целью устрашения и показания своей силы», — сказала она тогда.

Сотрудники ГКНБ отрицают слова адвокатессы. Они сообщили, что работники ГКНБ и спецназ провел задержание Досонова в рамках закона и не применял физического насилия в отношении него.

«Заявление адвоката лидера ОПГ — это просто слова и не более. Она выполняет свою работу и пытается вытащить своего подзащитного из тюрьмы. Если бы Досонов явился не сам, а проводили бы операцию спецназовцы, то, возможно, тогда бы он пострадал. Но в данном случае, это откровенная ложь со стороны адвоката», — отметили силовики.

«Дженго» водворили в СИЗО ГКНБ на срок досудебного производства, в отношении него была избрана мера пресечения до 8 апреля 2021 года.

Кто такой Досонов

Кадырбек Досонов является лидером одной из организованных преступных группировок. Досонов известен также по кличке «Дженго».

Милиция задерживала «Дженго» несколько раз, однако суд оправдывал Досонова и отпускал. Последний раз криминального авторитета объявили в розыск 30 ноября 2020 года.

Тогда в ГКНБ сообщили, что Досонов причастен к совершению тяжкого преступления против собственности. Ранее 28 ноября Ошский городской суд заочно избрал Досонову меру пресечения в виде заключения под стражу.