Пресс-служба президента 26 февраля сообщила, что Садыр Жапаров вернулся в Кыргызстан после первой зарубежной поездки в Россию.

Жапаров был в Москве с 24 по 25 февраля, где в первый же день встретился с президентом России Владимиром Путиным, обсудив кыргызско-российские отношения.

После встречи с Путиным, Жапаров встретился с кыргызстанцами, проживающими в Москве. С соотечественниками президент обсудил выборы в Жогорку Кенеш, поддержку кыргызстанцев за рубежом и вопрос создания новых рабочих мест на родине.

В тот же день Жапаров успел встретится не только с Путиным, но и с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, с которым обсудил развитие кыргызско-татарских отношений.

Во второй день своего визита Жапаров вместе делегацией правительства Кыргызстана встретился со спикером российского парламента Вячеславом Володиным и главой правительства России Михаилом Мишустиным.

Володин и Жапаров обсудили межпарламентские отношения Кыргызстана и России. Володин также как и Путин поблагодарил Жапарова за сохранения русского языка в статусе официального в Кыргызстане.

Последняя встреча Жапарова в Москве прошла с российским бизнес сообществом. На этой встрече президент рассказал, что для российских инвесторов Кыргызстан создаст льготы, защиту инвестиций и качественный доступ к реализации проектов. Жапаров также добавил, что «Кыргызстан готов к тесному контакту по всем обозначенным вопросам».

По итогам визита Кыргызстан и Россия подписали несколько соглашений:

Соглашение между о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности;

Соглашение между об оказании России безвозмездной технической помощи Кыргызстану для создания системы маркировки товаров средствами идентификации;

Протокол между Министерствами обороны Кыргызстана и России в области применения беспилотников на территории Кыргызстана;