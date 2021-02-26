Три жителя Лейлекского района Баткенской области 23 февраля были задержаны погранслужбой Таджикистана. Мужчин уже вернули на территорию Кыргызстана — об этом «Клоопу» сообщила пресс-секретарь администрации Баткенской области Чолпон Бердикулова.

«Как только к нам поступила информация, представитель начал переговоры с таджикской стороной и уже в течение 5-6 часов трое граждан были возвращены. У них не было никакого груза с собой. Поэтому появилась возможность быстро вернуть», — сообщила Бердикулова

Издание «Турмуш» ранее сообщало, что трое граждан были задержаны во время посещения рынка Хистеварз на территории Таджикистана. В результате двусторонних переговоров с таджикской стороны подполковник Кирбонов передал задержанных руководителю погранзаставы «Жаны-Жер».

Ранее, 16 февраля, сообщили о задержании пятерых граждан Кыргызстана за незаконное пересечение границы. Как сообщили в администрации, они заблудились, не найдя дорогу хотели пересечь границу в неположенном месте и были задержаны спецслужбами Таджикистана.

По словам Бердикуловой, на данный момент власти Баткена ведутся переговоры об обмене кыргызстанцев на таджикистанцев, которых задержали на территории Кыргызстана.