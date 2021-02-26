В связи с похолоданием и обильным снегопадом ситуация на автодорогах, соединяющих регионы, затруднена. Из-за сошедших снежных лавин и снежных заносов в ночь на 26 февраля некоторые автодороги с 10 вечера до 6 утра полностью закрыли для проезда.

А 25 февраля из-за снегопада проезд закрыли на перевале Отмок, который соединяет Таласскую область с автодорогой Бишкек-Ош и Суусамырской долиной. СМИ и очевидцы сообщали, что несколько машин всё же остались под снегом.

«Из-за обильного снегопада и ветра, не видно дороги. Советуем никому не выезжать в дорогу в ближайшие два дня. Легковушки некоторые остались под снегом, холодно. Есть ребята, у которых закончился бензин, они голодные, сидят и греются в чужих машинах. Те, кто едет из Бишкека, захватите с собой горячий чай, хлеб, хотя бы 2-3 литра бензина», — цитирует очевидцев «Турмуш».

26 февраля в МЧС «Клоопу» сообщили, что дорогу уже расчистили, а застрявшие на перевале водители смогли выехать еще накануне.

По данным минтранса, из-за обильного снегопада за последние трое суток только на трассе Бишкек-Ош в пяти местах сошли снежные лавины, которые привели к ограничению движения на время расчистки участков.

«Сейчас основные перевальные участки Тоо-Ашуу, Алабель и Отмок и международные трассы Бишкек — Ош и Тараз — Талас — Суусамыр полностью открыты для проезда.

Единственная на сегодня решением районной администрации закрыта дорога Каракол — Энильчек. Завершить снегоочистительные работы после сошедшей там лавины планируется в ближайшие сутки», — сообщили в минтрансе.