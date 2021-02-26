Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Галина Байтерек рассказала о договоренностях, которые Кыргызстан и Россия достигли по итогам визита Жапарова в Москву 24 февраля.

По словам Байтерек, страны решили вопрос о поставках российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». При этом она пока не сообщила точных дат по поставкам вакцины.

Достигли они и договоренностей по совместному обеспечению информационной безопасности.

По линии сельского хозяйства Россия в течение марта в качестве помощи отправит в Кыргызстан 4 530 тонн семян пшеницы, ячменя, рапса, подсолнечника, сафлора, чечевицы и сои.

Кроме этого, в ближайшее время в Кыргызстан прибудут зенитно-ракетные системы С-300 и ударные беспилотники.

По словам Байтерек, поставка зенитных систем «станет важным вкладом России в обеспечении безопасности Кыргызстана и внешних границ ЕАЭС и ОДКБ».

Также пресс-секретарь президента сообщила, что за счет России во всех районах Кыргызстана откроют 44 школ-интернатов с русским языком обучения. Для работы в этих школах привлекут российских педагогов. Когда это произойдет, Байтерек не уточнила.

«Можно констатировать, что визит был успешным и плодотворным, отметить удовлетворенность обеих сторон результатами рабочего визита», — заключила Байтерек.