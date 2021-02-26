Президент Садыр Жапаров дал интервью изданию «Российская газета» во время своего визита в Москву, в котором рассказал о возможных причинах революции после парламентских выборов в октябре 2020 года.

В интервью «Российской газете» Жапаров рассказал, что на события в октябре 2020 года могли повлиять «внешние силы».

«Тем не менее, насколько бы не было сильным воздействие внешних сил, любая власть в первую очередь рушится впоследствии совершения собственных ошибок. Мой предшественник, президент Сооронбай Жээнбеков казалось жил в своем собственном мире, оторванном от настоящей реальности и запросов общественности, поэтому принимал изначально неправильные решения, раздражавшие народ», — сказал Жапаров.

Глава государства добавил, что причин для революций много, и если эти революции происходят «это признак, что обществу необходимы демократические перемены».

Жапаров уже не первый раз дает интервью российским СМИ. Так в интервью изданию «Коммерсант» Жапаров рассказал, что смог заручиться поддержкой кыргызстанцев и найти большое количество сторонников будучи заключенным в колонии.

Тогда он сказал, что напрямую связывался с простым народом. Создавал группы в социальных сетях «Одноклассники», Facebook и Instagram.

«Я собрал контакты людей в WhatsApp и создал там более 50 групп — одна группа вмещает 256 контактов. Через эти группы я распространял информацию про Кумтор, про мою работу. Так я за три с половиной года до всего народа дошел», — рассказал Жапаров.

Политический кризис в Кыргызстане

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку с поста президента страны 15 октября 2020 года. Это произошло на фоне начавшегося политического кризиса после парламентских выборов 4 октября.

После того как ЦИК 4 октября объявила предварительные результаты выборов, 5 октября граждане вышли на главную площадь столицы Ала-Тоо и выразили недовольство.

По итогам, которые огласила ЦИК, в Жогорку Кенеш седьмого созыва проходили партии, приближенные к действующей власти — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

В эту же ночь произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, в результате чего был захвачен Белый дом. Во время беспорядков митингующие освободили из под стражи бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Сапара Исакова и экс-депутата Садыра Жапарова.

Позже Жапаров провозгласил себя премьер-министром, а ряд депутатов дважды выбрал его и.о. премьер-министра. Однако с этим решением были не согласны активисты и другие депутаты, заявляя, что назначение Жапарова было не легитимным.

10 октября депутаты шестого созыва все же избрали Жапарова на пост премьер-министра, собрав кворум для легитимности назначения.

После вступления в должность премьера Жапаров заявил, что будет требовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

Уже 16 октября Жапаров стал и.о. президента страны, так как спикер парламента Канат Исаев отказался от этих полномочий. Затем Жапаров инициировал референдум по форме правления и досрочные выборы президента, на которых победу одержал Садыр Жапаров, а избиратели проголосовали за президентскую форму правления.