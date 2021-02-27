Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане коронавирус подтвердился у 43 человек. В Баткенской и Джалал-Абадской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 18;

Чуйская область — 11;

Иссык-Кульская область — 6;

Ошская область — 4;

Нарынская область — 2;

Таласская область — 2.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 185 случаев заражения коронавирусом.

За сутки в стране не зафиксировали смертей пациентов с COVID-19. По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане умерли 1 463 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 66 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 83 127 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 27 февраля в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 371 пациент, из них 19 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 285 пациентов лечатся амбулаторно.

Среди медиков выявили один случай заражения. Он зарегистрирован в Бишкеке. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 205 медработников, из которых выздоровели 4 176.