Пресс-служба МИДа сообщила, что в Кыргызстан с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

«Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана будет принят президентом Садыром Жапаровым и проведет переговоры с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым», — сообщили в ведомстве.

По данным МИДа, стороны обсудят текущее состояние и перспективы кыргызско-узбекского многопланового стратегического партнерства, а также дальнейшее взаимодействие двух стран в рамках региональных и международных организаций.

«Особое внимание будет уделено организации предстоящего визита президента Кыргызстана в Узбекистан», — отметили в МИДе.

Ранее премьер-министр Улукбек Марипов встретился с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым. Тогда они обсудили сотрудничество в сельскохозяйственной, экономической и транспортных сферах.

По итогам встречи премьер-министры Кыргызстана и Узбекистана заявили, что обе страны готовы работать по завершению оформления оставшихся участков кыргызско-узбекской госграницы.

С начала месяца жители приграничных районов выходили на митинги с требованием решить проблемы с демаркацией границ.