Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ответил на критику по назначению нардепа Акылбека Жапарова на пост главы госкомиссии по проверке «Кумтора».

«В последнее время присылают много сообщений с критикой, что мол, “послали волка овец караулить”. Уважаемые граждане, китайский реформатор Дэн Сяопин говорил: “Неважно какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей”.

Поэтому неважно, кто будет проверять, главное, чтобы это дало Кыргызстану полезные результаты. В свою очередь мы тоже будем жёстко контролировать», — написал президент на своей странице в Инстаграм.

17 февраля депутаты Жогорку Кенеша создали комиссию по проверке деятельности компании, разрабатывающей золоторудное месторождение «Кумтор». Инициатором стала фракция «Республика–Ата Журт».

По словам лидера этой фракции Жыргалбека Турускулова, несмотря на решения депутатской и государственной комиссий по «Кумтору», работавших в 2012 и 2013 годы, в обществе все еще много вопросов по разработке рудника.

Обе эти комиссии были созданы после свержения бывшего президента Курманбека Бакиева в 2010 году. Они решили, что заключенное при Бакиеве соглашение от 2009 года «не полностью отвечает интересам страны», и предложили пересмотреть его.

После длительных переговоров между золотодобывающей компанией Centerra Gold Inc. и правительством Кыргызстана в 2017 году было подписано Стратегическое соглашение.

К слову, депутатскую комиссию по проверке деятельности «Кумтора» в 2012 году возглавлял нынешний президент Садыр Жапаров.