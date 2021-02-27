Школьники Бишкека объявили о забастовке, если государство не разрешит им учиться оффлайн в школах. Сообщения об этом посылают родители учеников в школьных чатах.

По словам родителей, дети надеялись, что 1 марта, как и говорили власти, откроют школы. Однако, когда стало известно, что республиканский штаб не дал разрешения на открытие образовательных учреждений для всех классов, ученики решили выразить свое недовольство.

Родители и дети возмущены тем, что кафе и рестораны работают, а школы — нет. По их словам, онлайн обучение неэффективно, а только порождает дома стресс и ссоры.

В Управлении образования мэрии столицы ответили, что эпидемиологическая ситуация пока не позволяет открыть школы. Там напомнили, что недавно в двух школах были выявлены случаи заражения среди учителей и учеников, поэтому им пришлось полностью закрыть эти учебные заведения и перейти снова в онлайн.

«Все мы понимаем, что с онлайн-обучением ситуация сложная и для детей, и для родителей, и для учителей. Но все мы должны в первую очередь руководствоваться интересами безопасности жизни и здоровья детей! Поэтому просим всех родителей убедительно объяснить детям, что решение вопроса об оффлайн-обучении в 2020-2021 учебном году требует времени, терпения и здоровья», — сообщили в управлении.

Открытие школ и детсадов Бишкека

Вопрос об открытии государственных школ и детских садов обсуждается с начала пандемии. Всех детей отправили на онлайн-обучение с 8 апреля 2020 года.

Министерство образования после того, как в республике ввели режимы ЧС и ЧП, спешно разработало обучающую программу для дистанционного образования школьников. Весь обучающий материал загрузили на специальные сайты ведомства, а также вели его трансляции по телеканалам.

Но онлайн-обучение подверглось критике со стороны родителей, в частности, из-за качества предоставляемого материала на подобных уроках. Родители также жаловались, что не у всех детей есть доступ в интернет или телефоны, чтобы смотреть занятия и быть на онлайн-уроках.

Сейчас из-за пандемии коронавируса государственные школы и детсады остаются последними учреждениями, которые не начали полноценную работу. Остальные сферы деятельности, такие как бизнес, муниципальный транспорт и рынки работают без ограничений, но при соблюдении санитарных норм и норм профилактики коронавируса.

Частные детские сады и школы тоже уже открылись и ведут свою деятельность с осени 2020 года при соблюдении всех норм профилактики коронавируса. Работают в офлайн-режиме в городе и частные образовательные курсы и центры развития для детей и подростков.