23 февраля после болезни скончался заведующий отделением хирургии-политравмы центра научных исследований Кубанычбек Шукурбаев. Ему был 61 год.

«Кубанычбека Абдыбаевича на работе ценили за чуткость и профессионализм, дома ценили за умение сострадать. Светлая память о нем навсегда останется в сердце коллег, близких и друзей», — пишет о нем Минздрав.



Шукурбаев родился в селе Уч-Терек Джалал-Абадской области. В 1983 году окончил Кыргызский государственный медицинский институт по направлению лечебное дело.

Его профессиональный путь начался в 1984 году в качестве хирурга в Майлы-Суйской городской больнице. В 1990 году он окончил хирургическое отделение в медакадемии на базе городской скорой помощи клинической больницы.

В 1997 году он был назначен заведующим отделения хирургии-политравмы центра научных исследований Травматологии и ортопедии и проработал на занимаемой должности до последних дней жизни.

Шукурбаев в качестве кандидата медицинских наук, специалиста высшей квалификации освоил виды хирургических методов во время проведения операций на грудную клетку и брюшную полость.

За 38-летний стаж работы он провел более 15 тысяч операций и разработал новые методы лечения заболеваний брюшной полости и грудной клетки.

Также, он был автором 30 научных трудов, 5 рационализаторских решений, 3 патентов. Принимал участие на Евразийском конгрессе травматологов и ортопедов, в 2011 году принимал участие в международном конгрессе травматологов и ортопедов из тюркоязычных стран.

За успешную деятельность получил нагрудной знак «Почетный сотрудник здравоохранения», а в 2007 году получил звание «Заслуженный врач».