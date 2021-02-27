В Кыргызстане пройдет Республиканский конкурс «Насилию нет оправдания» среди школьников 9-11 классов. Его организовала программа USAID-IDLO «Доверие суду» в партнерстве с Министерством образования и науки и Ассоциацией юридических клиник Кыргызстана.

По словам организаторов, конкурс направлен на повышение информированности населения по вопросам гендерного и семейного насилия, а также повышение заинтересованности молодежи в предотвращении гендерного и семейного насилия в стране.

Для участия в конкурсе необходимо создать команду из трех человек, один из которых обязательно должен быть другого пола. После этого нужно до 4 марта подать заявку по ссылке.

В минобразования уточнили, что с одной школы к участию допускается только одна команда. Конкурс пройдет в три этапа — все этапы пройдут в онлайн-режиме.

После, независимое жюри определит три команды-победителя, которые получат призы. За I место — ноутбук для каждого члена команды, II и III место — телефон для каждого члена команды.

Фемицид и семейное насилие в Кыргызстане

В Кыргызстане участились случаи семейного насилия, которые приводят к смерти женщин. По статистике МВД, за 2020 год было зарегистрировано 9 025 случаев семейного насилия. Однако эта цифра не показывает всех масштабов — зачастую пострадавшие от рук своих близких людей и родственников не могут обратиться в милицию из-за страха, давления и других причин.

Национальный статистический комитет представил сводные данные по семейному насилию и преступлениям. По данным Нацстаткома, в 2019 году в Кыргызстане было совершено 4,4 тысяч преступлений в отношении женщин, что на 14% больше, чем в 2018 году.

При этом Нацстатком пока не проанализировал данные за 2020 год. Кыргызский офис Фонда народонаселения ООН (UNFPA) утверждает, что из-за пандемии усиливается гендерное неравенство, увеличивается нагрузка на женщин, а также они больше подвергаются семейному насилию.

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