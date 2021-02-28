Меценат и бывший кандидат в президенты Бабур Тольбаев возглавил отделение по Бишкеку партии «Ата-Журт Кыргызстан». Об этом стало известно на внеочередном съезде партии в Бишкеке 28 февраля.

Представители партии собираются принять участие в выборах во все местные кенеши, назначенных на 11 апреля 2021 года.

На съезде также объявили о том, что лидером стал Айбек Маткеримов, который ранее баллотировался на парламентских выборах в составе партии «Мекенчил». Он шел 82-м в списке партии.

А бизнесмен Тольбаев участвовал в последних выборах президента — он стал третьим в списке победителей, набрав 2,36% от числа проголосовавших граждан.

По данным минюста, политическая партия «Ата-Журт Кыргызстан» прошла перерегистрацию 26 февраля 2021 года. Ее руководителем значится Айбек Маткеримов.

Выборы в местные кенеши назначены на 11 апреля 2021 года. По итогам выборов будут избраны 28 городских и 420 айыльных кенешей. Период агитации стартует 12 марта в городах и 22 марта в селах.

На 28 февраля уже 30 политических партий изъявили желание бороться за 45 мандатов в Бишкекском городском кенеше.