Гражданское движение «Баштан Башта» 27 февраля заявило о преследовании и оказании давления на членов команды.

«Начались откровенные преследования! Вчера в лобби отеля, в котором мы проводим наш интенсив, сидели сотрудники спецслужб. Они провели тут какое-то время, но потом мирно ушли. Сегодня сотрудники правоохранительных органов просились посидеть в зале, где проходит тренинг, чтобы послушать», — написали в «Баштан Башта».

Гражданское движение в своем заявлении отметило, что они поддерживают работу правоохранительных органов, когда она направлена на защиту народа.

«Однако то, что произошло сегодня, мы рассматриваем, как преследование по политическим мотивам за нашу активную гражданскую позицию. Попытки оказания психологического давления на нас, а также на Санию Токтогазиеву, считаем нарушением наших прав и свобод!», — заявили в «Баштан Башта».

«Баштан Башта» — это молодежное гражданское движение, направленное на информирование и просвещение граждан Кыргызстана. Каждое воскресенье они маршируют по бульвару Эркиндик от железнодорожного вокзала до площади Ала-Тоо за законность. Они также выступают против коррупции.

Ранее юристка Сания Токтогазиева сообщила о том, что некий мужчина, представившийся сотрудником милиции, искал ее дом.