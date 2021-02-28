Фото: Хамидуло Узаков

У мэрии Оша 28 февраля прошел митинг против НПО и радио «Азаттык», а заодно в поддержку клана Матраимовых. Ранее экс-зампред таможни, фигурант журналистских расследований «Азаттыка», «Клоопа», OCCRP Райымбек Матраимов признал вину в коррупции.

На митинг пришли члены его семьи — братья Искендер, Руслан и Тилек — а также ряд сторонников, в том числе юрист Канатбек Азиз, названный сын Мунарбек Сайпидинов, а также несколько депутатов и политиков.

У участников митинга в поддержку коррупционного экс-чиновника были аккуратные одинаковые плакаты, на которых требовали закрыть «Азаттык», НПО, привлечь к ответственности экс-премьера Сапара Исакова.

В целом посыл плакатов на митингах был аналогичным постам в фейсбук-группе за закрытие «Азаттыка». Эту группу модерируют фейки, поддерживающие Матраимова. Также реальных сторонников экс-таможенника можно увидеть в числе основателей группы.

На митинге было более 1000 человек, порядок обеспечивала милиция. Она же помогла выбраться съемочной команде «Клоопа» выбраться с площади, когда в отношении журналистов организовали провокацию.

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