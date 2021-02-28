Фотограф Рустем Ильясов застрял на перевале Ала-Бель 25 февраля из-за снежного бурана. Он проходил перевал одним из первых и заснял, что пережили люди, находившиеся наверху. «Клооп» приводит рассказ Рустема о том, как спасатели, пытались сделать все возможное, чтобы люди вернулись домой — хотя у них не было ни техники, ни необходимого снаряжения.

Перевал Ала-Бель расположен на высоте более 3000 метров над уровнем моря на стратегической трассе Бишкек — Ош. Из-за такой высоты на перевале почти круглый год лежит снег и дуют холодные ветры. Дорога считается опасной, потому что состоит из затяжных подъемов и спусков, которые в непогоду быстро покрываются тонким слоем льда, хотя визуально дорога остается чистой и без снега. В ночь на 25 февраля в некоторых районах трассы выпал снег высотой до 60 см, отмечались небольшие трудности на перевальных участках.

Они не знаю, как там, наверху!

Кто должен обеспечивать безопасность наших граждан при пересечении сложных перевалов? Пока сам не переживешь, не поймешь как это. Людям нужно и туда и сюда. Рассчитывать на их сознательность или на инстинкт самосохранения нельзя! Они же не просто так едут куда-то, а потому что нужно. И они не знают, как там, наверху!

В той большой колонне, с которой мы застряли, был всего лишь один дорожник и пару гаишников (причем приехали они на частном автомобиле на российских номерах). Они пытались навести порядок в колонне, не перекрывать встречную полосу, пропускать грейдеры. Непродуманность и недостаточность действий на лицо. Я очень надеюсь, что никто серьезно не пострадал в эти дни.

А может стоило закрыть перевалы на какое-то время?

На заднем плане женщины, закрывающие друг друга юбками, чтобы сходить по нужде прямо на дороге. Других вариантов просто не было, пробка километра два, обочина — снега по колено и выше. Ничего говорить не хочется, просто было очень тяжело и мужчинам, и женщинам, и детям.

Было не просто решиться на то, чтобы сделать этот снимок и потом опубликовать его. Это не погоня за хайпом. Женщины могли запросто заболеть, там было -18 и сильный порывистый ветер. Через минуту я уже не чувствовал своего лица. Но фото не только про это, оно еще и про унижение человеческого достоинства. Когда женщины, девушки-мусульманки попадают в такие условия, а выхода другого нет, с физиологией не поспоришь.

Почему такое отношение с своим собственным людям? Почему самую важную трассу в нашей стране обслуживает спецтехника, которой впору сниматься в фильме про постапокалипсис? Разбитое лобовое, гнилая кабина. Но это не самое главное.

Почему в условиях высокогорья, в мороз и жуткий ветер вот эти люди, в поношенной спецодежде, должны стоять на кузове этих машин и рассыпать песок вручную лопатами? Где машины которые могут делать это автоматически? Где заготовленный песок, который можно было бы использовать в таких машинах? А может это все есть? Но только на бумагах выигранных тендеров?

Пару сезонов работы в таких условиях и будет масса сложных заболеваний, с которыми эти дорожники останутся один на один. Но для наших чинуш это просто расходный материал. Это еще не учитывая массу нарушений по технике безопасности.

Огромное спасибо этим работникам, водителям грейдеров и экскаваторов за их труд, именно благодаря им мы смогли попасть к своим семьям, в наши теплые дома. А эти ребята остались там, разгребать эти завалы.

25 февраля, 13:20 дня, спуск с перевала Ала-Бель. По всей видимости у камаза МЧС замерзла солярка, отогревали паяльной лампой.

Такие службы должны работать как часы, должны быть готовы к самым сложным ситуациям. Именно от четкости их работы будет зависеть наши с вами жизни. Непрофессионализм? Чей? Водителя? Или его начальника? Спасателям приходится спасать самих себя.

Когда с высоких трибун будут говорить о готовности к чему-либо, вспомните похожие ситуации. С этих говорунов, как с гусей вода, а страдают люди.

26 февраля МЧС сообщило, что на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Отмок завершены снегоочистительные работы и открыт проезд.

В ведомстве пояснили, что из-за обильного снегопада за последние трое суток только на трассе Бишкек — Ош в пяти местах сошли снежные лавины, что привело к ограничению движения.