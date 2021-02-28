Известная юристка Сания Токтогазиева опубликовала на своей странице в фейсбуке видео, на котором тот самый мужчина, искавший ее дом.

«Многие попросили выложить вчерашнее видео с незнакомым мужчиной, представившегося милиционером и который искал бородатых девушек. Это как нужно было растеряться, чтобы придумать историю о бородатых девушках!» — написала Токтогазиева.

Ранее, 26 февраля, юристка сообщила о том, что какой-то мужчина, представившись милиционером, собирал о ней информацию.

По ее словам, некий мужчина, представившийся как Мирлан Качкынбаев из ГОВД Бишкека позвонил ее мужу, который является старшим по подъезду, и просил узнать в какой квартире живет Сания Токтогазиева.

«Далее он приезжает, мой муж зафиксировал всё на видео. Уже при встрече Качкынбаев, почувствовав что-то неладное начал говорить совсем другое, и придумал совершенно другую сказку, что мол ищет каких-то двух бородатых девушек. Когда муж сказал, что тот искал Санию Токтогазиеву, Качкынбаев сказал, что, мол, никогда такого не говорил», — рассказала она.

Чуть позже она сообщила журналистам, что уже обратилась в милицию. К заявлению прикрепила все доказательства — фото, видео и запись телефонного разговора.

Сания Токтогазиева — специалистка по конституционному праву, представительница Сообщества юристов Кыргызстана. После октябрьских событий и конституционной реформы, которую инициировал Садыр Жапаров вместе с шестым созывом парламента, у которого истек срок полномочий, она стала выступать против нее, считая ее незаконной и нелегитимной.